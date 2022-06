Vito Sciaraffia, CEO de Altafid: "Creemos, con una alta certeza, que no va a habe recesión"

Desde California, el gerente general de la gestora de inversiones Altafid, Vito Sciaraffia, comenta las tendencias del mercado bajista y lo que estas podrían significar para la trayectoria de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Todo esto, de cara al pronunciamiento del instituto emisor que tendrá lugar mañana miércoles una vez terminada su reunión de dos días.

Al mismo tiempo, el ejecutivo se posiciona enérgicamente en contra de los pronósticos más catastróficos, denunciando lo que considera un alarmismo y una falta de escrúpulos entre los asesores de inversión.

En relación al dato inflacionario del viernes en EEUU que generó fuertes caídas en los mercados, ¿qué cambios tuvo en las proyecciones de Altafid?

- Nosotros nos anticipamos a esto y les dijimos a nuestros clientes que la inflación puede acercarse al 9% dentro del año, así que todavía esto no nos ha sorprendido.

Los inversionistas están ocupando la inflación como un proxy de qué es lo que va a hacer la Fed para controlar esta inflación. Los mercados se han asustado no por la inflación en sí, sino por cómo reacciona la Fed.

Porque podría desencadenar una recesión...

- Eso es otro entendimiento también muy alarmista que se hizo. Al menos una vez al año, el mercado cae por lo menos un 10%, y cada cuatro años, cae más de 20%. Hoy día, nosotros creemos con una alta certeza que no va a haber recesión, pero eso no significa que el mercado no pueda caer un 20%.

Pero dicho todo esto, ¿cómo esperan que se posicione la Fed en esta reunión?

- Hoy día, la Fed está indicando que va a haber una subida de 50 puntos base (pb) en la tasa de referencia. El mercado hoy día tiene incorporado, si tú miras las expectativas, que van a subir 75 pb.

El alarmismo actual es que varios analistas financieros dicen que la Fed va a subir 100 pb y que va a volver a subir 100 pb en la próxima reunión.

Nuestra estimación es que eso es incorrecto. La Fed ha demostrado, de la mano de Powell, que es muy conservadora y muy preocupada de la estabilidad financiera, la disponibilidad de crédito y el empleo.

Yo estoy totalmente en desacuerdo con la visión de que la tasa se va a mover a un nivel que va a generar una recesión. Una recesión no va a pasar.

Estarían esperando un "aterrizaje suave" entonces...

- Muy suave, exactamente. Esto va a ser un aterrizaje suave donde habrá volatilidad.

¿Y en qué se están fijando para elegir los activos en los cuales invertir?

- El año pasado, pusimos una parte importante de nuestros portafolios de renta fija en instrumentos que protegen a nuestros clientes de la inflación y de incrementos en la tasa de interés.

Pero la gente no debiera manejar solo mirando el espejo retrovisor, uno mira hacia adelante. Entonces hoy día estamos bajando la duración de nuestra renta fija y manteniendo nuestra protección contra inflación y contra aumentos de la tasa de interés. Es un portafolio de alta calidad y baja duración.

Y en el caso de la renta variable, estamos privilegiando portafolios bien diversificados globalmente: EEUU, Europa, Asia y Latinoamérica.

Un portafolio balanceado, que es 60% en renta variable y 40% en renta fija, con una inversión de 20 años, debería rentar alrededor de un 8% al año.

Dentro de ese 60% de renta variable, este tiene alrededor de la mitad en EEUU, con una sobrecarga a acciones de empresas value.

La otra mitad va a empresas de tamaño mediano y tamaño pequeño, en relación a las empresas gigantes. Entonces nuestro portafolio en EEUU se ha movido empresas más seguras y más pequeñas.