Acciones de Nvidia moderan su caída en día marcado por datos económicos

Nvidia es víctima de su propio éxito. La empresa vio caer sus acciones hasta 8% tras el cierre de la sesión de ayer después de decepcionar al mercado con su reporte de resultados. Ya con el paso de las horas, las acciones moderan su caída a 4% antes de la apertura.

Curiosamente, las acciones tecnológicas lideran la sesión europea con un avance de 1,1%, e impulsan con ellas al Stoxx600 cerca de su récord alcanzado el pasado junio. Los futuros de Wall Street operan mixtos.

Dos puntos golpearon las acciones de Nvidia: sus proyecciones para el tercer trimestre y la desaceleración de su crecimiento. La empresa proyectó ingresos por US$ 32.500 millones en el próximo trimestre, por encima del consenso esperado por el mercado (US$ 31.900 millones) pero bajo las proyecciones más optimistas (US$ 37.900 millones), que usualmente superaban sin dificultad.

Además, la firma de semiconductores reportó un crecimiento de 122% en sus ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior. La cifra superó las expectativas, pero la tasa de expansión ha bajado respecto a trimestres anteriores (cuando crecía entre 200%-260%) y se proyecta que hacia el próximo año su tasa de crecimiento esté más en torno a un 70%.

Detrás de la reacción del mercado están las dudas sobre cuán sustentable es la bonanza de inversiones de las grandes tecnológicas en Inteligencia Artificial. En entrevista con Bloomberg, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que su cartera de clientes es ahora más diversificada incluyendo empresas fuera de las siete magníficas y gobiernos.

Nvidia marcará la apertura de Wall Street, pero ya con sus resultados en el retrovisor, el mercado volverá a prestar atención a los datos económicos. Ya lo vemos en la sesión europea, donde los primeros datos de inflación de España, con una desaceleración a una tasa a 12 meses de 2,4%, impulsan las expectativas de un recorte de tasas del BCE en septiembre. Alemania es la siguiente economía en reportar su dato de inflación de agosto.

Wall Street recibirá datos de crecimiento e inventarios de EEUU, pero el foco está en el mercado laboral. Si bien el reporte definitivo de agosto llegará la próxima semana, hoy el reporte semanal de subsidios por desempleo se analizará con atención. Analistas creen que un alza mayor a la esperada en nuevas solicitudes podría llevar al dólar a retomar su caída. Por ahora, el dólar amplía su repunte.

Puede que no cause un movimiento claro en los mercados, pero grandes inversionistas también seguirán con atención la primera entrevista de Kamala Harris ya como candidata presidencial. Su compañero de fórmula Tim Waltz también participará de la entrevista, que se transmitirá en CNN, a las 21 horas.

Hay noticias desde China, donde el presidente Xi Jinping plantea que esperan una “postura racional” de EEUU hacia el desarrollo de China. Las declaraciones de Xi se producen en medio de las reuniones de Xi y otros altos oficiales con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Hay crecientes expectativas de una reunión entre Xi y Joe Biden durante la próxima reunión de la APEC en Perú, en noviembre.

En Brasil, el gobierno presiona por acelerar el nombramiento de Gabriel Galípolo como nuevo presidente del banco central. Galípolo es cercano al PT y se integró al directorio del emisor en julio pasado. El período de Roberto Campos Neto termina a fin de año.

Pero no es el cambio en el banco central lo que captura los titulares internacionales, sino la pelea entre Brasil y X. La Corte Suprema amenaza con suspender el funcionamiento de la red social de Elon Musk en Brasil, si la firma no define a un representante en el país hasta hoy.

DFSUD da cuenta del aumento de la represión en Venezuela, con un aumento de 690% en presos políticos en un mes.

Diario Financiero reporta en su titular que Parque Arauco compra Open Plaza Kennedy a Falabella por US$ 200 millones. En la portada se destaca también el enfrentamiento entre la defensa de Luis Hermosilla y el Gobierno. Además, en el Senado continúa el debate de la reforma previsional con el aumento del tope imponible.

ATENTOS A: