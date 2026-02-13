Acciones en Europa y EEUU operan planas a la espera de datos de inflación

El espíritu que domina en el mercado es de temor. Los anuncios diarios de nuevas plataformas y aplicaciones especializadas de IA llevan a los inversionistas a poner en duda el futuro de empresas y sectores enteros.

Ni siquiera las acciones asiáticas, que más bien se habían beneficiado del nerviosismo, se salvan de las caídas. Los índices de Japón y Corea del Sur han sido considerados refugios por estar dominados principalmente por firmas de componentes para semiconductores y no tanto de software. Pero hoy se alinearon con las caídas, en una señal de que el nerviosismo en torno a la IA se extiende a otros sectores.

Las acciones en Asia pierden más de 2%, mientras el Stoxx600 europeo trata de revertir la caída que marcó durante la apertura. Los futuros de Wall Street operan planos tras recortar pérdidas iniciales. El dólar repunta al igual que los bonos del Tesoro.

La nueva ola de caídas fue desencadenada por una pequeña empresa. Algorhytm Holdings, que antes se dedicaba a la importación de máquinas de karaoke, anunció que ahora se dedica a la IA y que su plataforma SemiCab AI aumentó la productividad logística de sus clientes, elevando sus envíos hasta en un 400% con sus propios recursos. El anuncio provocó caídas de hasta el 20 % en las acciones de empresas de logística, tal como sucedió en días anteriores con firmas de software legales y de análisis financiero tras lanzamientos de Anthropic. En la edición de mañana de Señal DF analizamos la disrupción laboral que está detrás de las caídas que estamos observando en los mercados.

Otro de los activos golpeados por la aversión al riesgo es el bitcoin, y con éste las criptomonedas en general. En nuestro podcast especial de esta semana, Javier Molina Jordá, analista de activos digitales de eToro, analiza el futuro de estos activos y la tokenización en el mercado financiero.

Mientras, los inversionistas buscan refugio. El oro repunta y también lo hacen los bonos del Tesoro. La colocación de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años registró un repunte en la demanda. La tasa de estos bonos cayó 8,5 puntos base, y el rendimiento de los bonos a 10 años cae a 4,12%, siete puntos base menos que al cierre del miércoles.

También hay un ajuste en las apuestas en torno a la Reserva Federal. El mercado ahora da un 75% de probabilidad a un recorte de 25 puntos base en la reunión del 29 de abril. Es la reacción a una cifra ligeramente por encima de la esperada en el reporte semanal de subsidios por desempleo publicado ayer.

Ahora la atención gira al reporte de inflación de enero que se publicará esta mañana. La media de las proyecciones apunta a una tasa anual de 2,5%. Una baja desde el 2,7% con que cerró la inflación en 2025. Algunos analistas apuntan a que incluso una cifra en línea con la esperada será suficiente para impulsar un repunte de las acciones, ante las expectativas de que la Fed tenga margen para avanzar con recortes de tasa este año.

Líderes políticos y analistas se reúnen en Múnich para la 62.ª Conferencia de Seguridad. El evento suele no tener impacto inmediato en los mercados, pero sirve para identificar riesgos geopolíticos.

Entre los titulares que se destacan esta mañana está la posibilidad de un cambio en la política arancelaria de la Casa Blanca. A pocos más de ocho meses de las elecciones legislativas, Financial Times reporta que el presidente Donald Trump estaría estudiando reducir el alcance de los aranceles al acero y el aluminio y sus productos derivados. Los metales quedaron el año pasado bajo un arancel de 50%, que se aplica además a productos como electrodomésticos.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: