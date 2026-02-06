Acciones tecnológicas extienden las pérdidas en ola de dudas sobre la IA y el cobre pierde terreno

Las dudas -¿o temor?- en torno a la IA y las millonarias inversiones para su desarrollo continúan pesando sobre los mercados. El Nasdaq ha borrado sus avances y acumula una caída del 3% en lo que va del año. La ola de aversión al riesgo va más allá de las acciones tecnológicas, metales y criptomonedas también son duramente golpeados.

El cobre se apresta a cerrar su peor semana desde abril pasado, tras acumular una caída de 3,1% en las últimas cinco sesiones. El aumento en los inventarios en Shanghái, Londres y Nueva York han generado dudas en torno a la justificación de las valoraciones recientes del metal.

Para otros metales, como la plata con una caída de 38% en la semana, no hay una explicación muy clara, sino un ajuste en medio de una ola de aversión al riesgo.

Hay algunas señales de que los precios de distintos activos han caído a niveles atractivos para desatar compras de oportunidad. Lo vemos en el bitcoin que repunta por sobre los US$64.000 tras caer al rango de los US$60.000 previo a la apertura de la sesión en Europa. El bitcoin ha vuelto a los niveles de noviembre 2024, previo a la elección de Donald Trump.

Otros índices también intentan sacudirse la ola de pesimismo. Las acciones europeas operan planas tras un inicio de sesión en rojo, y los futuros de Wall Street tratan de defender ligeros avances.

Pero las acciones tecnológicas siguen en la mira. El lanzamiento de una nueva aplicación de Anthropic, ahora enfocada en la investigación financiera, agravó las dudas sobre el futuro de las empresas de software especializado.

Las acciones de Amazon caen casi 8% antes del inicio de la sesión, a pesar de haber reportado buenos resultados. El mercado castiga más bien el anuncio de un aumento de inversiones en IA por US$200.000 millones para este año. Bloomberg suma que las inversiones prometidas por las grandes tecnológicas ya acumulan US$650.000 millones.

En nuestro podcast especial de esta semana analizamos los perdedores y ganadores de esta revolución de la IA junto a Fernando Hales, portfolio manager de Compass DVA Silicon Fund.

Rio Tinto también llega a los titulares tras anunciar que no logró un acuerdo para avanzar con su adquisición de Glencore. La operación habría creado la minera más grande del mundo.

La agenda está dominada por la geopolítica. Las delegaciones de EEUU e Irán se reúnen esta semana en Omán. El petróleo sube 1,2%, tras declaraciones de ambas partes que buscan moderar el resultado de las conversaciones.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: