El cobre se dispara a nuevos récords y lidera el rally de los metales, mientras Wall Street suma avances
Tecnológicas aceleran las inversiones e impulsan optimismo por la IA.
El cobre salta más de 6% para marcar niveles récord desde Shanghái hasta Nueva York. El metal superó brevemente los US$14.000 por tonelada y los US$6,38 por libra. Aunque ha recortado su avance, se mantiene cerca de esos niveles.
Primeras explicaciones apuntan a expectativas de una mayor demanda por el metal desde el sector de tecnología y mejores perspectivas para el crecimiento de la economía de EEUU. Pero es inevitable relacionar el salto de hoy a la narrativa de una búsqueda de valor de parte de los inversionistas ante la debilidad del dólar y la incertidumbre política alimentada por la Casa Blanca.
No es sólo el cobre el que tiene un rally. El oro y la plata suben en torno a un 4% para ubicarse en US$5.553 y US$117 por onza, respectivamente. En general es una jornada de fuertes alzas en los commodities. El petróleo sube más de 1,8% y el barril de crudo brent alcanza los US$70, por primera vez desde septiembre, impulsado además por la amenaza de un posible ataque de EEUU a Irán en los próximos días.
Fuera de las materias primas, vemos también una sesión al alza, pero con avances más moderados. Las acciones europeas suben 0,28%, y el S&P500 se encamina a superar los 7.000 puntos en la apertura, gracias al impulso de acciones de tecnología.
Dos narrativas marcan la pauta en los mercados esta mañana: la debilidad del dólar y la aceleración de inversiones para la IA.
Sobre el dólar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó frenar la caída de la divisa, asegurando que no intervenían en el mercado. Pero el impulso generado por sus palabras se diluye y la divisa retoma las caídas. Analistas apuntan a una tendencia más estructural de depreciación del dólar para este año.
Mientras, la economía da señales de crecimiento. Así lo consideró la Fed, que decidió mantener la tasa, en una decisión que contó solo con dos votos disidentes. Uno de ellos, Stephen Miran el gobernador elegido recientemente por Donald Trump, y el otro el de Christopher Waller, quien sigue en la lista de favoritos para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed. (Más sobre la Fed, en el podcast)
El mercado mantiene expectativas de al menos dos recortes de 25 puntos base este año, pero más voces apuntan a que hay que esperar una larga pausa de parte de la Fed, a menos que haya un cambio dramático en la economía.
En tecnología, Meta, Microsoft y Tesla anuncian agresivos planes de expansión en IA. Tesla invertirá US$20.000 millones, y sus planes incluyen su propia fábrica de semiconductores. Meta lidera las apuestas con planes de inversión por US$135 mil millones este año. Hoy será el turno de Apple de presentar sus resultados. FT reporta que OpenAI busca inversiones por unos US$40 mil millones de Nvidia, Microsoft y Amazon.
- Apple y Visa reportan resultados tras el cierre de la sesión.
- 07:00 La Eurozona publica datos de confianza de los consumidores.
- 09:00 El INE informa la tasa de desempleo al cierre de 2025.
- 10:30 En EEUU se reporta la balanza comercial a noviembre, órdenes de fábrica, y el reporte de subsidios por desempleo de la semana terminada el 24 de enero.
- 20:340 Japón publica cifras de producción industrial, ventas de retail y desempleo.
