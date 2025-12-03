Futuros de Wall Street operan al alza, mientras el cobre marca otro récord y el bitcoin extiende su repunte

El metal rojo sube más de 1% tanto en Londres como en el Comex, a la vez que la criptomoneda avanza un 2% y se encamina a los US$ 93.000.

A un lado la IA, el cobre es el activo que toma protagonismo. El cobre cayó levemente ayer, tras haber alcanzado un récord el lunes. Pero fue solo una caída temporal. El metal protagoniza uno de los mayores avances al inicio de esta jornada, marcando su segundo récord en tres días. El metal sube más de 1% tanto en Londres como en el Comex, para transar por encima de los US$ 11.300 por tonelada en la LME y cerca de los US$ 5,33 por libra en la bolsa estadounidense.

Diario Financiero reporta que el alza del cobre entusiasma al mercado, pues un precio de US$ 5 le reportaría al Fisco al menos US$ 2 mil millones de ingresos extra el próximo año.

FT y Bloomberg coinciden hoy con largos reportajes sobre la carrera por obtener acceso a activos de cobre para alimentar la creciente demanda. Las dificultades ambientales y regulatorias para desarrollar nuevas minas prometen más fusiones y adquisiciones como la de Anglo y Teck. También impulsan innovaciones, como la que utiliza Nuton Venture (de Rio Tinto) en la mina Johnson Camp, en Arizona. WSJ reporta que Nuton utiliza ácido sulfúrico y bacterias para extraer cobre de minerales que hace una década fueron abandonados por considerarse no rentables.

Otros metales tienen alzas moderadas, en línea con el comportamiento de los índices bursátiles. La sesión en Asia fue mixta y en Europa está marcada por alzas moderadas. Los futuros de Wall Street se alinean con sus pares europeos y se preparan para una apertura al alza, aunque sin grandes saltos en los índices. El dólar opera con una caída de 0,20%.

Las criptomonedas también capturan la atención al inicio de la jornada. El bitcoin recuperó las pérdidas del lunes y esta mañana extiende el repunte con un avance de 2% para encaminarse a los US$ 93.000. La principal criptomoneda está a punto de borrar las pérdidas que acumulaba para el año tras las caídas recientes.

¿Tiene el repunte del bitcoin relación con las últimas acciones de la Fed? Un tema del que no hablamos en este newsletter el lunes fue el fin oficial del ajuste cuantitativo (quantitative tightening, QT) de la Fed. El mercado lo tenía incorporado, ya que Jerome Powell había explicado con anticipación los planes para acabar con esta medida que retira liquidez del mercado.

En términos simples, durante el QT, iniciado en 2022 para absorber la liquidez inyectada durante la pandemia, la Fed dejaba vencer bonos sin reemplazarlos, lo que drenaba dinero del sistema financiero. Al detenerlo ahora, la Fed pone freno a esa contracción y estabiliza la disponibilidad de liquidez, un cambio que los mercados leen como un alivio en las condiciones monetarias (complementando el recorte de tasas).

Analistas y/o entusiastas de las criptomonedas creen que la medida dará impulso al bitcoin. El argumento es el alza de 12% que tuvieron las acciones estadounidenses en los tres meses después de que la Fed tomara una acción similar en septiembre de 2019. Si bien el bitcoin se desacopló de esa reacción (cayó 35% en el mismo período), luego vivió un rally en 2020.

Además, varios analistas están apuntando a la incómoda volatilidad de las tasas de repos (operaciones de financiamiento diario para los bancos), que estaría señalando un nivel ajustado de liquidez. De ahí que está creciendo la idea de que la Fed buscará nuevas formas para inyectar liquidez al mercado, a través de la compra de letras del Tesoro de corto plazo.

Otros eventos importantes al inicio de la jornada llegan desde China y España. En Beijing, la medición privada del índice PMI de servicios mostró una desaceleración del sector en noviembre, agregando otro elemento a la baja para las proyecciones de la economía china.

En España, Inditex, la matriz de Zara, ve subir sus acciones en 7% tras reportar un récord de utilidades trimestrales y un alza de 4,9% —por encima de los esperado— en sus ventas. El retailer ha desplegado un cambio en su estrategia para alejarse de la moda de bajo costo y capturar el segmento medio con acceso al mercado de lujo.

En la portada de Diario Financiero: Argentina despega en la carrera del litio con 24 proyectos y expertos anticipan que superará a Chile hacia 2030. Presupuesto 2026: oficialismo manda al TC norma clave promovida por el Gobierno y la oposición.

ATENTOS A: