Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Futuros de Wall Street operan al alza, mientras el cobre marca otro récord y el bitcoin extiende su repunte

El metal rojo sube más de 1% tanto en Londres como en el Comex, a la vez que la criptomoneda avanza un 2% y se encamina a los US$ 93.000.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 07:30 hrs.

mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Wall Street Acciones Bitcoin cobre Marcela Vélez-Plickert
<p>Futuros de Wall Street operan al alza, mientras el cobre marca otro récord y el bitcoin extiende su repunte</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Jara lanza plan para repactar con mayores plazos y menores tasas los créditos de cerca de 1 millón de personas sobreendeudadas o en Dicom
2
Empresas

Después de su retiro de Quiñenco: Andrónico Luksic viaja a China y sella su salida de consejo de líderes empresariales de Shanghái
3
Economía y Política

Mercado se entusiasma: cobre en US$ 5 le reportaría al Fisco al menos US$ 2 mil millones de ingresos extra el próximo año
4
Empresas

Cencosud se rinde ante Municipalidad de Vitacura y pone fin a su mall tras revés regulatorio
5
DF LAB

El lapidario diagnóstico de exdirector de Inapi: “Chile crea empresas, pero con poco valor agregado”
6
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
7
DF LAB

Vambe cierra serie A de US$ 14 millones con Monashees, Cathay y fundador de Rappi
8
Economía y Política

Récord en 2025: Cepal prevé que exportaciones de Chile superarán los US$ 100.000 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete