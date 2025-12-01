El cobre y la plata marcan en récord en un inicio de sesión de Wall Street que opera a la baja y con cautela

Diciembre comienza con un tono negativo en los mercados y bajos volúmenes. No hay un factor claro que explique las caídas en las acciones y el bitcoin. Nada ha modificado por ahora el convencimiento de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés la próxima semana. No hay noticias desalentadoras desde la IA, ni nuevas políticas inesperadas desde la Casa Blanca. Analistas hablan de cansancio, otros citan la falta de un motor, algo que genere entusiasmo suficiente para impulsar nuevas alzas.

Las acciones en Asia tuvieron una sesión mixta, en la que el Nikkei puso el freno (-1,87%). En Europa, las bolsas operan con una caída de casi 30% en el volumen de transacciones respecto a su promedio de los últimos días, según datos de Bloomberg. Los futuros de Wall Street se alinean a la baja y el dólar opera también en rojo.

Son las criptomonedas las que registran las mayores pérdidas. El bitcoin cae casi 6% para transar en torno a US$ 86.500. Otras criptomonedas pierden hasta 8%.

Por el contrario, es una positiva sesión para los metales. El cobre y la plata marcan precios récord. La plata avanza otro 1% para operar cerca de los US$ 58 por onza.

El cobre modera su avanza tras marcar un récord de US$ 11.294 por tonelada en Londres y US$ 5,32 por libra en el Comex. Las expectativas apuntan a nuevas alzas. En el mercado hay preocupación por lo que se percibe como tensiones en el flujo del suministro, que están marcando las negociaciones entre mineras y fundidoras. Señal DF analiza el estado de la industria del cobre y lo resume como “vulnerable” y “altamente sensible a disrupciones”.

El petróleo es otra materia prima que opera al alza. Tanto el barril de crudo Brent como el de WTI saltan un 2%. Es una reacción del mercado al anuncio de la OPEP de que pausará sus incrementos de suministro a partir de enero. También se cita la tensión entre EEUU y Venezuela como otro factor impulsando el alza. Durante el fin de semana, el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo de Venezuela “debe considerarse cerrado”. Ayer, Trump mantuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, pero evitó comentar sobre su contenido.

También hay movimientos en las monedas. El yen sube 0,55% y pone presión sobre el dólar. La divisa japonesa reacciona a las palabras del gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, quien dio una señal de que el emisor prepara un alza de tasas para cerrar el año. Los rendimientos de los bonos japoneses saltaron a su mayor nivel en 17 años.

Pero no es el BOJ sino la Fed la que ocupa más titulares. Donald Trump reveló que ya escogió al reemplazante de Jerome Powell. Trump se negó a revelar el nombre por ahora, pero apuntó a que es alguien dispuesto a bajar rápidamente las tasas de interés. Las apuestas del mercado se concentran en Kevin Hassett, director del Consejo Económico de la Casa Blanca. Powell participará de una conferencia esta tarde, pero es poco probable que comente los dichos de Trump.

La especulación en torno a la Fed podría ser mayor en una semana sin muchos datos económicos en agenda para Wall Street. Se publicarán algunos índices de actividad (PMI) y cifras de empleo (ADP y subsidios por desempleo). El informe más esperado será el reporte del índice de precios ligados al consumo de septiembre hacia el fin de la semana.

En la portada de Diario Financiero: biministro García afirma que este Gobierno definirá eventual caducidad de la concesión de Enel; y Grupo Villaseca Nahmias proyecta inversiones por US$ 350 millones con foco en desarrollo inmobiliario y hotelero.

ATENTOS A: