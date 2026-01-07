Los metales hacen una pausa en su rally y el petróleo cae tras anuncio de envío de crudo de Venezuela a EEUU

El presidente Donald Trump anunció que Venezuela enviará “entre 30 millones y 50 millones” de barriles de crudo, que será vendido por EEUU a precios de mercado.

El régimen en Venezuela cumple, o promete cumplir, con una de las primeras exigencias de EEUU: el envío de petróleo. El presidente Donald Trump anunció que Venezuela enviará “entre 30 millones y 50 millones” de barriles de crudo, que será vendido por EEUU a precios de mercado. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los EEUU”, afirmó Trump.

El anuncio provoca una caída en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent cae 0,81% a US$60,21 y el WTI opera con una baja de 1,14% en torno a US$56,49. La caída en el precio es contenida por la falta de detalles de la operación, por ejemplo, si será solo el primero de nuevos envíos o si se exigirá el freno de las exportaciones a China. Los barriles prometidos por ahora representan el consumo de dos días de EEUU.

Trump habría exigido a Venezuela, además, operar exclusivamente con petroleras estadounidenses en los planes para revivir su industria. Los CEOs de las principales petroleras estarían citados a la Casa Blanca para una reunión el viernes.

La noticia tiene un efecto limitado en el mercado por ahora, con las amenazas de Trump sobre Groenlandia perfilándose como un factor de mayor incertidumbre. Las bolsas en Asia y Europa operan mixtas. El Stoxx600 defiende un alza de 0,58%. Los futuros de Wall Street también operan mixtos, con solo el Dow Jones tratando de marcar una apertura al alza. El dólar opera plano con tendencia al alza.

Los metales ponen un freno al rally. La plata cae casi 2% tras rozar los US$80, y el platino pierde hasta 5%. La baja es menor en el oro (-0,40%).

El cobre se alinea con los metales preciosos y pierde más de 1% tanto en Londres como en el Comex. El metal se mantiene por encima de los US$13.000 por tonelada en la LME, pero cae ligeramente por debajo de los US$6 por libra en el Comex. La caída del precio de los metales se atribuye a la toma de ganancias tras el rally reciente.

Los titulares están dominados por la renovada amenaza de la Casa Blanca sobre Groenlandia. La vocera del gobierno estadounidense advirtió que se están considerando todas las vías, y “no se descarta la opción militar”, para lograr el objetivo de obtener control sobre la isla, que es parte del reino de Dinamarca y miembro de la OTAN.

Las declaraciones generan alerta en Europa. Una acción, sobre todo militar, de EEUU sobre Groenlandia supondría el fin de facto de la alianza de la OTAN.

El secretario de Estado, Marco Rubio, abrió otra vía. Rubio habría asegurado a legisladores estadounidenses que Trump busca comprar Groenlandia no invadirla.

Fuera de la geopolítica, el mercado está pendiente de las cifras económicas en agenda desde hoy hasta el viernes, con el foco en el mercado laboral. La consultora ADP ofrecerá cifras de contrataciones desde el sector privado, seguido mañana por el reporte semanal de subsidios por desempleo, para cerrar el viernes con el reporte del mercado laboral de diciembre.

Diario Financiero destaca el impacto del avance del cobre en el tipo de cambio en Chile, y el editorial llama a actuar con cautela ante la bonanza del metal. También se destaca el anuncio de Jorge Quiroz como el próximo ministro de Hacienda. Además, la deuda de los hogares en el país se reduce a niveles no vistos desde comienzos de 2018.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: