Biministro García afirma que este Gobierno definirá eventual caducidad de la concesión de Enel

El titular de las carteras de Economía y Energía adelantó que está conformando un grupo técnico para repensar el sistema regulatorio eléctrico cuyo trabajo continuará el próximo Gobierno.

Si bien en agosto Álvaro García aterrizó en el Gobierno como ministro de Economía, el 16 de octubre el Presidente de la República le sumó una convulsionada cartera de Energía, tras la salida de Diego Pardow por el error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que implicó sobrecobros en las cuentas de electricidad. Cuatro días después el biministro revelaba un nuevo yerro por un cobro adicional realizado por Transelec, emprendiendo un trabajo en ambos frentes que permitirá la devolución de los cobros en exceso a partir de enero 2026.

“En ambas cuestiones se ha avanzado significativamente”, asegura García. Esto, ya que se ingresó a Contraloría el nuevo decreto tarifario que contempla la corrección del error de la CNE, mientras se está a la espera de otro decreto que involucra lo sucedido con Transelec.

Así, aunque quedarán los procesos activos, García tiene la convicción de cerrar los flancos, incluso en materia como las interrupciones de suministro eléctrico.

Mientras, el biministro reafirma en lo que ha señalado al asumir la cartera de Energía: “Es muy necesario repensar el sistema regulatorio eléctrico y es un compromiso que yo he adquirido”.

Adelanta que están en proceso de constituir un grupo transversal -netamente técnico de distintas orientaciones políticas- donde ya ha conversado con potenciales miembros. Incluiría, por ejemplo, exministros. De hecho, se espera que esta semana estén definidos los convocados.

“Hemos convenido una agenda de trabajo que no va a concluir durante este Gobierno”, dice, agregando que esperan dejar a la próxima administración una hoja de ruta con los temas críticos y orientaciones sobre cómo atenderlos.

- Al informar mal, ya sea de buena o mala fe, Transelec arriesga que obras no se paguen en el próximo proceso tarifario.

- No es efectivo que si es de buena o mala fe. Es solo si es de mala fe. Y una autodenuncia demuestra que no es de mala fe.

- Es decir, ¿la empresa con eso podría no caer en esa cláusula?

- Así es.

- La ley no dice explícitamente qué pasa en cuanto a la autodenuncia.

- Exacto. No considera esa posibilidad, pero la autodenuncia demuestra que no es de mala fe.

- El trabajo que tendrá el grupo que convocará, ¿involucra tanto temas tarifarios como reformas a segmentos como la distribución?

- Sí, involucra al conjunto del sector, de fortalecimiento o modificación de las instituciones existentes, del proceso regulatorio de distribución, de transmisión, el conjunto del sector. Lo que hemos hecho hasta el momento es identificar un largo listado de temas y con miembros del sector priorizar algunos más relevantes para abocarnos a esa tarea.

- En cuanto a la institucionalidad, ¿se está pensando en cambios, por ejemplo, en la CNE?

- El grupo transversal no ha iniciado su trabajo, así que no quiero adelantar conclusiones, pero me he reunido con la CNE, el Coordinador Eléctrico para consultarle a ellos los cambios y ambos están conscientes de que requieren cambios.

- ¿Hay alguna institución donde debiese estar el foco de revisión?

- Las tres instituciones básicas: el Coordinador, la SEC y la CNE han aparecido entre las prioridades a atender. Diría que la CNE tiene mayor grado de prioridad entre los que he conversado.

- ¿Y el Ministerio? Se ha hablado de fusionar ministerios.

Yo creo que es saludable repensar la organización ministerial, pero no partiría asumiendo que ‘este y el otro ministerio’. Creo que hay que hacer una reflexión más general.

- Asegura que la idea es irse con temas cerrados. ¿Eso incluye también tomar una decisión respecto a quitar o no la concesión a Enel?

- O sea, es parte de la investigación que está en curso.

- Es decir, ¿eso va a quedar zanjado?

- Eso va a quedar zanjado.

- ¿En el verano vamos a saber si se inicia el proceso para quitarle la concesión o no?

- Así es.

- ¿Eso es porque tienen seguridad que la SEC entregará el informe al Presidente en un plazo acotado?

- Cuando se inició la investigación, dijo ‘nos vamos a demorar entre 16 y 18 meses en hacerla’. Y eso es entre diciembre y febrero. Y las conversaciones que he tenido con la SEC me hacen pensar que sí van a lograr terminar en el plazo definido.

Hidrógeno verde

- En materia de hidrógeno verde, ¿qué se está definiendo ahora?

- Primero quisiera enfatizar la continuidad (...). Y nuestra intención, y de hecho eso fue lo que vimos el jueves en el Comité Estratégico, es cómo los nuevos conceptos son coherentes con los planteamientos que se hicieron en el Gobierno anterior y que esperamos sean asumidos por el Gobierno siguiente.

Si bien hay coherencia, hay acentos distintos porque el escenario ha cambiado. Cuando se hizo la estrategia anterior se preveía un avance muy significativo en la demanda mundial por hidrógeno verde. No ha cambiado el volumen de demanda que se espera, pero sí la velocidad con que ésta va a ocurrir. Conscientes de eso, ponemos más acento en estimular la demanda doméstica como un trampolín para posteriormente exportar. Ambos conceptos estaban en la estrategia anterior, pero se enfatizaba más la visión de largo plazo y las exportaciones. Hoy ponemos un acento superior para lo inmediato en la demanda interna. De allí el proyecto que tenemos en el Congreso.

Segundo elemento que se enfatiza en este momento es la necesidad de fortalecer gobernanza multinivel, o sea, gobernanza que facilite la colaboración público-privada.

Un tema que es bien importante es el retroceso a nivel global que hemos tenido en la preocupación por el cambio climático y la pérdida de estímulo y de participación de algunos países. Algunos bien importantes que hemos tenido en el foro internacional y que es la principal razón por la cual se ha retrasado el desarrollo de la industria. Y se enfatiza mucho la importancia de fortalecer la colaboración entre países que creen en esto para reponer el escenario de compromiso con la descarbonización.

- ¿Puede existir algún problema con esta estrategia si es el próximo presidente es de oposición?

- Esperaría que no, porque la oportunidad económica que le ofrece Chile, más allá de su enorme impacto en la descarbonización de Chile y del mundo, es gigante. Y no hay ningún candidato de los que pasaron a segunda vuelta que no pusiera el acento en el crecimiento. Hay pocas industrias que ofrecen la posibilidad de salto en el nivel de crecimiento como ésta. Pero parte del trabajo que vamos a hacer con el Comité Estratégico es trabajar con el próximo Gobierno, desde el día que sepamos quién resultó electo, acercarnos a él o ella para invitarlos a trabajar juntos de tal manera que se apropien del trabajo que hemos venido haciendo.

- ¿Hoy se justifica que se mantengan proyectos tan grandes como el de TotalEnergies y HNH Energy?

- Que se mantengan los proyectos no le veo problema alguno. Cómo se hacen los proyectos es el tema. O sea, todos los proyectos que Chile tiene suman un millón de toneladas y la demanda predecible es de 50 millones. Espacio para crecer hay mucho, así que no hay un problema de cantidad de proyectos, es cómo se piensan esos proyectos y qué pueden hacer de manera conjunta para reducir los costos de cada proyecto de manera individual.

- ¿Existe la regulación necesaria para que esos proyectos se puedan desarrollar en el momento trazado? Hay proyectos que han pedido suspensiones.

No veo restricciones en el plano doméstico para atender los plazos internacionales de demanda de hidrógeno. Y se han hecho muchas acciones para acelerar los plazos domésticos. No creo que allí esté la restricción para la implantación de esos proyectos y por eso este giro o acento distinto más bien de la estrategia de enfatizar demanda interna, porque prevemos que la gran demanda externa todavía le falta un tiempo.

Las tareas que estarán bajo el acelerador en lo que queda de Gobierno

¿Hay temas puntuales donde le gustaría poner el pie en el acelerador en lo que queda de Gobierno?

Junto con el proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde, el biministro de Economía y Energía asegura que también “es muy importante” cerrar la discusión sobre la ampliación de la cobertura del subsidio eléctrico, porque se arriesga no tener este beneficio a partir del segundo semestre de 2026.

Sobre qué se debería hacer para lograr una baja efectiva en las cuentas de la luz, señala que lo que tiene que pasar es que entre en plena operación las energías renovables no convencionales que han tenido dificultades, y también tienen que terminar contratos que están vigentes cuya fuente energética son los fósiles. También es relevante -advierte- “que terminemos de pagar la deuda del congelamiento que es la principal razón de alza en las boletas.

¿Y la reliquidación del VAD ya va a quedar para el próximo Gobierno? “Su implementación sí. Esperamos que quede definido el monto de la reliquidación en este Gobierno”, estimó.