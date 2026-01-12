Proceso contra Powell sacude a los mercados y metales sirven de refugio
El cobre, el oro y la plata marcan otro récord.
Los mercados comienzan la semana con un nuevo riesgo en la agenda: la pérdida de independencia de la Reserva Federal. El presidente de la Fed, Jerome Powell, informó que el Departamento de Justicia abrió un proceso criminal en su contra por el proceso de renovación de la sede del banco central que ya asciende a un costo por US$2.500 millones.
La amenaza de un proceso contra Powell, que busca removerlo como gobernador una vez que termine su período como presidente de la Fed, es algo que el mercado descartó rápidamente cuando surgió el año pasado. Pero tras los eventos en Venezuela, los actos de la Casa Blanca son vistos bajo otro lente.
Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura a la baja, siguiendo las pérdidas del inicio de las primeras horas en Europa. El dólar cae con fuerza (-0,28%) frente a las principales monedas, en un reflejo del regreso del trade: “vender EEUU”.
Inversionistas buscan refugio en los metales. El oro marca un récord de US$4.604 por onza. La plata salta casi 6% a otro récord de US$84, y el platino sube 4,20%. El cobre se une a las alzas, impulsado además por el temor a problemas de suministro. El metal sube 2%, para marcar récords en la LME y en el Comex. El cobre transa en torno a los US$13.218,00 por tonelada en Londres y US$6,02 por libra en Nueva York.
En un inusual tono, firme y combativo, Powell desafió directamente a la Casa Blanca en un video en el que acusa que la acción judicial en su contra es en realidad una maniobra para dominar la Fed: “La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en pruebas y condiciones económicas o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por presiones políticas o intimidaciones”.
En una entrevista, Donald Trump aseguró que el proceso no es resultado de una de sus órdenes.
Pero otros comportamientos en el mercado sí lo son. Las acciones bancarias acusan un golpe, después de que Trump anunciará que impondrá un límite de 10% a las tasas de interés de tarjetas de crédito por un año. La medida será uno de los anuncios que espera hacer durante el discurso por su primer año de gobierno, el próximo 20 de enero.
Barclays y JPMorgan aparecen como los más golpeados, con caídas de más de 3%. Las acciones de Wells Fargo, BofA y Santander caen en torno a 2%.
La medida es parte de los esfuerzos de la Casa Blanca por responder al descontento de los estadounidenses por la “crisis del poder adquisitivo”. Sin embargo, como lo demuestran experiencias pasada, incluyendo en Chile, este tipo de límites tiene entre otras consecuencias la salida de los consumidores de menores ingresos del sistema financiero formal.
Trump también anunció medidas en el mercado inmobiliario. Acciones de constructoras y empresas inmobiliarias tuvieron alzas importantes el viernes, tras el anuncio de que la Casa Blanca ordenó la compra de US$ 200 mil millones en bonos hipotecarios para reducir las tasas en este mercado. Sin embargo, el entusiasmo se frena y las principales constructoras y fondos inmobiliarios apuntan a una apertura en rojo.
Las medidas anunciadas por Trump se agregan a los eventos que ya ocupaban la agenda de los inversionistas esta semana: el reporte de inflación de diciembre, a publicarse mañana, y el inicio de la temporada de resultados con los reportes de grandes bancos.
La agenda geopolítica también se intensifica. EEUU dice estar considerando una intervención en Irán, tras reportes de una brutal represión. Las protestas contra el régimen islamista iraní comenzaron el 28 de diciembre, pero pasaron casi desapercibidas por la prensa internacional, en parte por el bloqueo que hay para la actividad de periodistas en ese país. Pero los reportes de protestas más intensas y la muerte de unas 500 personas y el arresto de otras 10.000 llegan a las portadas.
El petróleo no reacciona y más bien opera a la baja (-0,49%), quizás porque la posible interrupción de los envíos iraníes es compensada por el anuncio de más envíos de crudo venezolano a EEUU y las promesas de inversiones para un aumento acelerado de la producción en ese país.
Hay noticias importantes que seguir en la región. En Argentina, los titulares informan que el gobierno de Javier Milei decide enfocarse en la reforma laboral, mientras los cambios tributarios serán enviados progresivamente y no en un solo proyecto. En Perú, el gobierno prepara el proyecto de ley para abrir la propiedad a inversionistas extranjeros, sin ceder el control de la estatal. Mientras en Colombia, la industria financiera está en alerta por un proyecto previsto para el segundo trimestre que busca obligar a los fondos de pensiones a repatriar los capitales invertidos en instrumentos internacionales.
Les recomiendo que, si aún no lo han hecho, no se pierdan nuestro podcast especial del viernes pasado. Diego Celedón, de JPMorgan, analizó precisamente los avances de las reformas en Argentina, los riesgos de cada país (especialmente Colombia) y las acciones favoritas en la región.
Diario Financiero titula con el apoyo del Panel UC al plan del próximo Gobierno para una rebaja del impuesto a las empresas. También se destacan los cambios que prepara Kast para la industria portuaria.
- · Wall Street seguirá con atención las conferencias agendadas por el presidente de la Fed de Nueva York y vicepresidente del FOMC, John Williams. Además, hoy exponen los presidentes de la Fed de Atlanta y Richmond, Raphael Bostic y Thomas Barkin.
- · 08:30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas.
- · 15:00 Las colocaciones de deuda del Tesoro, a 3 y 10 años, dará pistas sobre cómo está evaluando esa parte del mercado el riesgo fiscal en EEUU tras los últimos eventos. Las tasas para las últimas operaciones fueron 3,614% a 3 años y 4,175% para los bonos a 10 años.
