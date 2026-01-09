Con viento a favor: mayoría del Panel UC respalda la idea del próximo Gobierno de buscar una rebaja del impuesto a las empresas

De cara a lo que será el nuevo Ejecutivo, la primera medición del año de la instancia abordó uno de los temas que estarán en el debate a partir de marzo. La salvedad: que se trate de una acción compensada para evitar un mayor deterioro fiscal.

Un claro apoyo a la intención manifestada por el próximo Gobierno de buscar una rebaja en los impuestos a las empresas arrojó la primera medición del año del Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se realiza cada mes en alianza con radio Pauta y Diario Financiero.

Un 77% de los integrantes de la instancia -compuesta por economistas y no economistas- manifestó estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con dicho planteamiento, el cual destacó en el programa de la campaña del ahora Presidente electo, José Antonio Kast.

Precisamente, junto con el anuncio de impulsar un recorte fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses, la propuesta del entonces candidato y su equipo económico fue avanzar hacia una reducción del gravamen de Primera Categoría desde 27% a 23% e, incluso, podría ser inferior si entra a tallar la fórmula de beneficios tributarios a grandes compañías que contraten a más trabajadores.

Todo bajo el diagnóstico de un nivel que se considera alto si se compara con el 23% promedio que exhiben los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en un marco donde la tendencia internacional ha tendido a la disminución del tributo, lo que le restaría competitividad a las compañías chilenas.

Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la UC: “Sería malo para la economía bajar los impuestos, encontrarnos con que cayó la recaudación fiscal, y después tener que volver a subirlos”.

Según la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, los resultados revelan importantes grados de seguridad en las respuestas y una cierta diversidad por género y en sensibilidad política.

Más acorde con lo ocurrido en la campaña electoral, el respaldo fue más evidente en la centro derecha. De hecho, considerando una puntuación de 1 a 5 en términos de acuerdo, ese sector alcanzó un 4,6 versus un 2,9 en la centro izquierda.

Lo que sí, las opiniones de quienes participaron del panel de enero -que reunió las respuestas de 26 profesionales- revelaron una preocupación bastante compartida respecto a que una disminución de la tasa de Primera Categoría implica riesgos fiscales.

“Sería malo para la economía bajar los impuestos, encontrarnos con que cayó la recaudación fiscal, y después tener que volver a subirlos”, señaló Repetto en alusión a la dimensión que pusieron en la mesa distintas voces, independiente de si se expresaron de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de Kast.

En términos generales, “hay un reconocimiento de que nos quedamos desalineados como país, al menos respecto de la OCDE, y eso nos hace menos competitivos en términos de impuestos, pero que eso también tiene unos riesgos y los riesgos son fiscales, sobre todo en una situación en que tenemos la estrechez actual”, dijo.

Si se incluye en este escenario que la administración Kast quiere avanzar en un recorte del gasto público, Repetto subrayó la necesidad de tener muy claro cuál es el camino que se hará para poder volver a una tendencia de las finanzas públicas que sea más sostenible. “Hoy día la foto no es mala, pero sí lo es la tendencia; y de eso hay que preocuparse y, por lo tanto, creo que vale la pena ir a revisar cuáles son los gastos que pueden ser innecesarios, cuáles son las ineficiencias que existen, ver qué espacio fiscal podemos encontrar de otros modos; y luego pensar en una rebaja”.

Desde una óptica fiscal, el nuevo Gobierno enfrentará la presión de ordenar las cuentas. En 2021 el déficit se empinó a un histórico 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), para transitar luego a un superávit de 1,4% en 2022 -el primer año de la administración Boric- y en 2023 volvieron los números en rojo, a 2,4% y de 2,9% en 2024. El año pasado se habría registrado un número rojo del orden de 2%.

El rol de los permisos

De todas formas, la economista reconoció que los menores impuestos a las empresas no necesariamente se traducirán en más inversión si no se han resuelto otros problemas.

Y, en este contexto, destacó el trabajo que se está haciendo respecto de ordenar y acelerar el proceso de permisos que requieren los proyectos de inversión.

A modo de ejemplo, señaló que un gran proyecto en energía -que implica mucha inversión en infraestructura y que tendrá un retorno en el futuro- depende de los impuestos, pero dicho elemento no basta si es que hay otras tramitaciones y otras barreras que lo hagan muy difícil de echar a andar.

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central: “La baja debiera ser compensada para no debilitar la solvencia fiscal”.

José De Gregorio, decano FEN U. de Chile: “Los impuestos corporativos son altos en Chile. Si se van a bajar, debería ser pensando en la situación fiscal de largo plazo, pues bajarlos para al poco tiempo tener que subirlos no es buena política económica. Tal vez sea mejor pensar en no seguir cambiando los impuestos en cada nueva administración como ha ocurrido en los últimos años”.

Cristián Rodríguez, U. Católica del Norte: “Para las empresas es más importante estabilidad, certeza, menos burocracia y no que les rebajen impuestos”.

Alejandro Ferreiro, exministro y presidente de Chile Transparente: “La tasa actual es muy alta en términos comparados. Es deseable compensar con el aumento equivalente en otro impuesto menos incidente en el crecimiento. Pero incluso en ausencia de compensación tributaria, parece conveniente esa rebaja en momentos en que el precio del cobre parece ofrecer una compensación fiscal equivalente”.

Natalia González, Faro UDD: “La tasa actual, por sobre el promedio de la OCDE, nos resta competitividad a nivel tributario, lo que se suma a otros factores regulatorios y administrativos que hoy obstaculizan la inversión. Ese conjunto nos hace poco atractivos, y nos resta oportunidades de crecimiento y empleo”.

Sylvia Eyzaguirre, Centro de Estudios Públicos (CEP): “Chile tiene una de las tasas de impuesto corporativo más altas de la OCDE, bajarla lo haría más competitivo”.

Paulina Saball, exministra de Vivienda: “Sin perjuicio de lo anterior, creo que es necesario revisar la carga impositiva de las pequeñas y medianas empresas”.

Andrea Bentancor, Universidad de Talca: “Quizás podría haber marcado “neutral” si el enunciado hubiese contenido la palabra “compensada”, pero tal como está la afirmación estoy en desacuerdo. Una reducción no compensada deterioraría la situación fiscal”.