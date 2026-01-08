Acciones globales retroceden ante aumento de los riesgos a la espera de cifras

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que tomará “medidas inmediatas para prohibir que los grandes inversionistas institucionales compren más viviendas unifamiliares”. Lo hará, al menos vía el Congreso. Esta medida atiende al persistente descontento de los estadounidenses atribuido a la “crisis del poder adquisitivo”, con la mira puesta en las elecciones legislativas de noviembre. El índice que sigue las acciones de constructoras de viviendas en EEUU (US Home Construction ETF) perdió 2,45% en la sesión de ayer.

Trump además quiere intervenir en las políticas de empresas de defensa. Ayer, anunció que limitará el pago a ejecutivos, dividendos y recompra de acciones de los contratistas del Pentágono hasta que no aumenten y aceleren el despliegue de inversiones. El anuncio golpeó las acciones de Lockheed Martin (-4,82%) y de RTX (-2,45%).

Sin embargo, el sector de defensa recibe un impulso también desde la Casa Blanca. Las acciones de ambas empresas suben un 5% antes de la apertura, de la mano de avances de entre 3% y 6% en las empresas de defensa europeas. Trump anunció que demandará un aumento de 50% del presupuesto en defensa para 2027, para llevarlo a US$1,5 billones. El aumento, aseguró, será financiado con el ingreso generado por los aranceles.

En el mercado más bien se apunta a las perspectivas de mayor emisión de deuda de parte de EEUU. La Corte Suprema debe decidir sobre la legalidad de las tarifas recíprocas, en un fallo que podría llegar mañana. Pero incluso si siguieran vigentes, los ingresos generados por las tarifas no son suficientes para cubrir una magnitud tan elevada de aumento del gasto fiscal.

Los futuros de Wall Street operan en rojo, siguiendo a una sesión de pérdidas en Asia y una jornada mixta en Europa. El dólar se fortalece, lo que pone presión sobre los metales, que extienden sus caídas. El cobre cae a US$12.800 por toneladas en Londres y US$5,82 por libra en el Comex.

Pero el mercado petrolero desafía los planes de Trump. El precio del crudo repunta un 0,52%. El barril de crudo Brent se mantiene por encima de los US$60 y el WTI se resiste a bajar de los US$56. Los planes de la Casa Blanca apuntan a un barril en US$50. El acceso al petróleo venezolano debería permitirles cumplir ese plan.

Ayer, el secretario de Energía Chris Wright explicó que EEUU manejará las ventas del petróleo venezolano “de forma indefinida”. El dinero sería utilizado, según Washington, para el beneficio de la población venezolana y la reconstrucción de la economía. Trump agregó que Venezuela “comprará productos estadounidenses” con sus ingresos petroleros.

Las expectativas de cambio de régimen y paso a la democracia deberán esperar. El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el plan para Venezuela consiste en tres etapas: estabilidad, recuperación y, finalmente, transición. Es la segunda fase la que incluiría un proceso de “reconciliación” para la liberación de prisioneros políticos y “amnistía para la oposición”.

El mercado sigue atento, además, a las cifras económicas de EEUU. Los reportes de ayer presentaron una imagen mixta. Por un lado, las encuestas laborales mostraron que el mercado está en un estado de “no despidos, no contrataciones”. Es decir, de desaceleración, pero no de crisis. Mientras, el índice PMI de servicios del ISM sorprendió con una fuerte expansión en diciembre. Por ahora, se mantienen las apuestas de al menos dos recortes de tasas por parte de la Fed este año.

Diario Financiero destaca en su titular que la exploración minera en Chile sube a más de US$ 870 millones y alcanza su mayor nivel desde 2013. Pero economistas ponen paños fríos al rally del cobre y llaman a enfocarse en reformas de largo plazo.

