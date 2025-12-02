Las acciones globales frenan las caídas en los mercados y el bitcoin defiende un repunte
El cobre y la plata retroceden tras una jornada de niveles récord.
Algo de calma vuelve a los mercados. Una exitosa colocación de bonos en Japón ayuda a calmar el nerviosismo, mientras las acciones europeas operan con alzas moderadas con la mirada puesta en un posible acuerdo de paz para Ucrania. Los futuros de Wall Street operan entre planos y mixtos, pero claramente tratando una apertura al alza. Mientras, el bitcoin intenta un repunte.
La última colocación de bonos a 10 años de Japón registró una demanda mayor a la esperada y superior a la de una subasta similar el mes pasado. El apetito de los inversionistas por los bonos japoneses ayudó a calmar el nerviosismo desatado por las palabras del gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda. En lo que interpretó como una señal de una próxima alza de tasas de interés, Ueda dijo que el BOJ considerará los pros y contras de un alza y actuará de la forma apropiada.
Tras las palabras de Ueda, los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años saltaron a su mayor nivel desde 2008, y a nivel récord en el caso de los bonos a 30 años. Con el paso de las horas pareció claro que también fue el origen para la interrupción de las alzas en Wall Street. Es como si la posibilidad de un alza de las tasas del BOJ hubiese neutralizado el impulso generado por las perspectivas de un recorte de las tasas de la Fed.
Japón mantuvo tasas negativas (-0,10%) entre 2016 y 2024, y desde marzo del año pasado inicio un proceso que el BOJ llamó de “normalización”. La tasa se encuentra en 0,50% desde enero pasado, convirtiéndose en una fuente atractiva de capital tanto para inversionistas domésticos (que buscan mejores rendimientos en activos extranjeros) como internacionales (que prestan en yenes para invertir en EEUU u otros mercados).
Las expectativas de un mayor costo de la liquidez en Japón sería uno de los factores detrás de la incertidumbre que golpeó el inicio de mes para los mercados y que estaría afectando también a las criptomonedas, uno de los activos que más se habría beneficiado del financiamiento más barato en yenes.
Al igual que el resto del mercado y los bonos japoneses, el bitcoin se estabiliza. La criptomoneda avanza 1,86% y transa en US$ 86.856. Sin embargo, analistas hablan ya de un “cripto invierno”, y se temen caídas por debajo de los US$ 80.000.
Por el contrario, es una sesión de caídas para los metales. Algunos de estos materiales parecen haber encontrado un techo de resistencia. Es el caso de la plata, que cayó 2,35% tras haber marcado un precio récord. También vemos una caída importante del oro (-1,17%). En el caso del cobre, la baja es moderada y se mantiene cerca de los niveles récord marcados en la jornada de ayer.
La agenda no trae reportes económicos relevantes para Wall Street. Puede que domine la cautela, a la espera del reporte ADP de creación de empleo privado que se publicará mañana. El índice PMI de manufacturas, publicado ayer por el ISM, mostró una aceleración de la contracción en este sector, con implicaciones para el empleo e inversiones.
A propósito de actividad económica, Diario Financiero destaca que tras el Imacec por encima de lo esperado en octubre, el mercado proyecta un crecimiento cerca del 2,5% para el año, cercano a la proyección de Hacienda.
La agenda geopolítica pone la mirada en la reunión de Steve Witkoff y Vladimir Putin. El enviado especial de la Casa Blanca se reúne con el Presidente ruso en Moscú, tras las negociaciones entre EEUU y Ucrania. En Europa hay temor ante lo que se percibe como un interés de la Casa Blanca exclusivamente centrado en terminar con los ataques, sin consideración a las condiciones que puedan imponer a Ucrania y su impacto en la región.
En la portada de Diario Financiero: Patria Investments selló el negocio del año. La jugada maestra de la brasileña para quedarse con Banmédica.
ATENTOS A:
- 07:00 La Eurozona reporta la primera estimación de la inflación de noviembre.
- 09:00 Brasil reporta su índice de producción industrial de octubre.
- 10:00 el INE publica el índice de Empleo de la Población Extranjera para el período agosto-octubre.
- 12:00 La gobernadora de la Fed Michelle Bowman expone sobre la supervisión de los reguladores financieros ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes.
