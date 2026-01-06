El cobre rompe otro récord y supera los US$6 en medio de un rally de los metales

Los Reyes Magos traen regalos a quienes han puesto sus fichas en los metales. El cobre marca un precio récord, pero el rally se extiende al oro, la plata, el platino y el aluminio.

El cobre rompe la barrera de los US$13.000 por tonelada en Londres y los U$6 por libra en el Comex. La plata, el platino, el aluminio, el níquel y el zinc operan con alzas de entre 1% y 3%. El oro avanza 0,3% a su mayor valor en una semana.

Las alzas de los metales son impulsadas por factores estructurales, como una mayor demanda o perspectivas de interrupciones de suministro. En el caso del oro, la plata y el platino, la búsqueda de refugio ante un escenario geopolítico de mayor incertidumbre y las perspectivas de recortes de las tasas de interés por parte de la Fed también juegan un papel.

En el caso del cobre se registra una acumulación de inventarios en EEUU que ha desatado una carrera en el resto del mercado por asegurar el suministro. Este comportamiento es consecuencia de las expectativas de que la administración de EEUU imponga aranceles sobre el metal refinado. El Departamento de Comercio deberá presentar su informe a fines de junio. Pero ya en un reporte anterior había sugerido una tarifa del 15% a partir de 2027, que subiría al 30% en 2028.

Fuera de los metales, los récords se extienden a los índices bursátiles. Las acciones en Asia continuaron con su rally, con alzas de más de 1% en Corea, Japón, Shanghái y Hong Kong, impulsados por las acciones tecnológicas. El índice británico (FTSE 100) marcó un récord por encima de los 10.000 puntos, impulsado por las acciones mineras y supermercados. El Stoxx 600 opera con un alza moderada (+0,21%), pero los futuros de Wall Street apuntan a un respiro tras las alzas de ayer, cuando el Dow Jones marcó un récord. El dólar opera plano.

El mercado está atento a las señales económicas cuando faltan 22 días para la próxima reunión de la Fed. El índice PMI de manufacturas del ISM reveló una caída inesperada del sector en diciembre. Se trató de la tercera caída consecutiva del índice y marcó 47,9, en territorio de contracción (bajo 50) y su menor nivel desde octubre 2024. Las expectativas se concentran en el informe laboral que se publicará el viernes.

Nvidia promete ser una de las protagonistas de la jornada. Ayer, Jensen Huang, su CEO, reveló que están desarrollando antes de lo esperado semiconductores aún más avanzados. Huang además aseguró que Nvidia “está reinventando la IA” y que ahora crea “sistemas completos” no solo semiconductores. Por ahora, la acción opera plana.

La agenda geopolítica sigue dominada por Venezuela. Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, juró como Presidenta Interina. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional tomó el juramento. Delcy Rodríguez estuvo rodeada por las principales figuras del movimiento chavista/bolivariano: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministros del Interior y de Defensa, respectivamente.

Bloomberg presenta un perfil que explica bien la decisión de trabajar con Rodríguez, destacando su rol de mediadora del régimen con el sector privado, su visión pragmática y su capacidad de liderar la industria petrolera local en medio de las sanciones de EEUU. “La nueva líder de Venezuela es quien la industria petrolera mundial siempre quiso”, es el título. Hasta ahora no hay discusiones sobre la convocatoria a elecciones o la liberación de presos políticos. Mientras, se reporta una nueva ola de intimidación y represión al interior de Venezuela.

En EEUU, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo en su primera audiencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. La siguiente audiencia será el 17 de marzo.

Diario Financiero destaca en su edición las consecuencias favorables inesperadas de los eventos en Venezuela, que podrían llevar a una baja sostenida del precio del petróleo. Además, pone el foco en Masisa y Seguros Caracas, apuestas de capitales chilenos en Venezuela.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: