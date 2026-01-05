Seguros Caracas, la compañía de Isidoro Quiroga que podría crecer con el cambio de régimen en Venezuela
La aseguradora es la segunda más importante del mercado venezolano, con una participación de mercado de 21,06%.
En una arriesgada movida que sorprendió al mercado, en 2019 se hizo público que el empresario chileno, Isidoro Quiroga, adquirió Seguros Caracas, compañía que estaba en manos de la estadounidense Liberty Mutual Insurance.
Fue en agosto de ese año cuando, tras una serie de aprobaciones regulatorias en Estados Unidos, Venezuela y Chile, Quiroga se hizo de la propiedad de la compañía a través de una sociedad chilena ligada al empresario.
Inicialmente adquirió 99,9% de las acciones y luego vendió el 20% a ejecutivos principales de la empresa. Así, hoy controla la firma con cerca del 80% de la propiedad.
La apuesta era osada dado el contexto político y económico en Venezuela. Pero conocedores del negocio señalaron que vio en la transacción una buena oportunidad.
Si bien se desconoce el monto del deal, conocedores de la transacción aseguraron que las condiciones fueron favorables para la movida de Quiroga.
Seguros Caracas no fue la primera incursión del empresario en Venezuela ni mucho menos en el negocio asegurador. De hecho, fue accionista de Seguros PanAmerican, dedicada a comercializar pólizas. En 2001 -el año que antecedió al golpe de Estado que derrocó por dos días al entonces gobierno de Hugo Chávez- vendió dicha firma a Liberty por US$ 60 millones.
Ahora, con la caída de Nicolás Maduro y una transición, las oportunidades para el sector y por ende para la firma, podrían ser aún mayores.
21% de participación de mercado
Actualmente, Seguros Caracas es la segunda aseguradora más grande en tamaño, solo superada por Mercantil Seguros -que ostenta una cuota de mercado de 25,6%- la firma de Quiroga se ubica en la segunda posición con 21,06%, según el último boletín publicado en noviembre por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela.
Sus primas netas cobradas suman cerca de US$ 85 millones, mientras que el resultado de gestión general de la compañía llega a US$ 27,6 millones.
La firma comercializa seguros de diversos segmentos, como autos, salud, vida, accidentes personales, hogar y empresas. En el caso de éstos últimos, según el sitio web de Seguros Caracas, ofrece “cobertura amplia para proteger tu negocio frente a múltiples eventos: incendio, rayo, explosión, humo, remoción de escombros, impacto de vehículos, ventarrón, huracán o tempestad”.
Las riendas del negocio están en manos de Gustavo Luengo, un experimentado ejecutivo del sector y reconocido por sus pares de la industria en la región, quien ya llevaba el timón de la firma con el controlador anterior y a quien Quiroga decidió mantener.
