Mercado apuesta a que el Imacec por sobre lo esperado en octubre acercará el crecimiento al 2,5% que espera Hacienda para este año

El indicador elaborado por el Banco Central registró una variación anual de 2,2% en el décimo mes del año de la mano de los servicios y el comercio.

El desempeño de la economía chilena se estaría consolidando en torno al PIB de tendencia. O sea, entre 2% y 2,5%.

Así lo señalan analistas luego de conocer el resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que registró una variación anual de 2,2% en octubre, ubicándose levemente por sobre el consenso de Bloomberg (2%).

La serie desestacionalizada aumentó un 2,5% en 12 meses, mientras que el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%.

“El resultado del Imacec se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria”, dijo el Banco Central este lunes.

“Los datos de octubre nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada”, celebró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Fue un resultado sin grandes sorpresas y en línea con las expectativas, donde el crecimiento estuvo liderado por actividades relacionadas con la demanda, como el comercio y los servicios. Los sectores no mineros continúan creciendo ligeramente por sobre su tendencia. En contraste, el sector minero acumula cinco meses consecutivos de desempeño negativo en términos anuales”, planteó el economista jefe para Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco.

“Como ha sido la tendencia desde mediados de año, los sectores no mineros mostraron un mayor dinamismo”, señalaron desde Santander, mientras que el economista senior de Coopeuch, Nicolás García, explicó que la minería ha continuado resintiendo los efectos de la paralización por el accidente en El Teniente el pasado 31 de julio.

El economista y estratega de inversiones para Latam de Zurich AGF, Gustavo Yana, subrayó que desde una perspectiva sectorial, el comercio volvió a liderar el crecimiento anual con un sólido 8,1%, destacando que octubre tuvo la misma cantidad de días hábiles que el año anterior, lo que confirma la resiliencia del consumo privado como uno de los pilares del crecimiento en 2025.

Desde Scotiabank Chile, en tanto, destacaron que en comparación con el mes previo, el Imacec total desestacionalizado se expandió un 0,7% mensual, gracias al positivo desempeño de la minería (1,4%) que continúa recuperando los niveles de producción perdidos en lo reciente, mientras que el Imacec no minero creció un 0,6% mensual -el mayor dinamismo observado desde junio- en gran medida gracias al positivo desempeño de los servicios, dentro de los cuales destacaron los servicios personales.

Y el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, resaltó que el crecimiento del Imacec no minero fue de “un nivel que puede dar señales de optimismo”.

¿2,5% este año?

Con todo, la economía ha continuado exhibiendo un desempeño acorde con su tendencia, mencionó García.

Así, ya con el primer registro a firme para el cuarto trimestre, las apuestas del mercado van desde un crecimiento de 1,8% a un 2,4% interanual. Ahora, ¿podría el PIB anotar una expansión de 2,5% este año, como es la meta de Hacienda?

El carry-over de lo que va de 2025 -asumiendo nulo dinamismo de la actividad el resto del año- se ubica en 2,4%, calcularon en Scotia.

“Para noviembre y diciembre, estimamos una leve aceleración en la actividad económica mensual, que es consistente con nuestra proyección de 2,5% de crecimiento del PIB para 2025, la cual hemos mantenido sin cambios a lo largo del año”, sumaron desde el equipo liderado por el economista Jorge Selaive.

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, proyecta un 2,4%, pero con un sesgo al alza. “Cabe señalar que el crecimiento acumulado entre enero y octubre es de 2,46%, así que podría ser 2,5%, pero difícilmente otro número, a menos que el Banco Central corrija de manera significativa la evolución de los meses anteriores”, sostuvo.

Algo en lo que coincidió Yana. “Este resultado introduce riesgos al alza para nuestra proyección de 2,4% en 2025, especialmente por el efecto arrastre hacia los últimos dos meses del año”, dijo.

Justamente, un 2,5% es la proyección del Gobierno para este año. “En los 10 meses que van acumulados de este año 2025, entre enero y octubre, se muestra un alza de un 2,5% promedio de la economía, lo que coincide con la proyección que tenemos para el año”, declaró Grau.

Credicorp Capital también se la juega con una expansión 2,4% en 12 meses.

BICE Inversiones y Coopeuch mantuvieron su proyección de crecimiento del PIB para 2025 en un 2,3%.

¿Y la tasa?

El dato de actividad económica publicado este lunes por el instituto emisor será el último de cara a su Reunión de Política Monetaria (RPM) del 16 de diciembre.

“Dado que la actividad está creciendo en torno al escenario base, y que la inflación, especialmente la subyacente, se estaría ubicando bajo lo que anticipó el Central, estimamos que habría espacio para que implementen un nuevo recorte de 25 puntos base (pb.) en su reunión de diciembre”, dijo Correa.

“De no mediar sorpresas en el dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) del viernes, creemos que sigue vigente un recorte de 25 pb. en la próxima RPM”, sumó Carrasco respecto al tipo rector que hoy se ubica en 4,75%.