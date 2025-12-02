Presupuesto 2026: oficialismo manda al TC norma clave promovida por el Gobierno y la oposición

Se trata de una indicación parlamentaria que restringe la aplicación de la definición de sitios prioritarios por parte del Servicio de Biodiversidad y Área Protegidas (SBAP).

Hace una semana, la administración Boric festejaba un hito clave: luego de un acuerdo express en la comisión mixta del Congreso, logró despachar a ley el Presupuesto 2026.

La aprobación de la normativa implicó una serie de compromisos de parte del Gobierno en materias tan diversas como educación, salud, impuestos, vivienda y medio ambiente. En este último ítem, justamente, parlamentarios oficialistas quedaron con un sabor amargo, ya que el texto se aprobó con un artículo que generó rechazo en las filas del Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

Se trata del número 52, impulsado por el diputado independiente cercano a Republicanos, Miguel Mellado, y que se relaciona con un tema controversial: los denominados “sitios prioritarios”, en el marco de la aplicación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Esto se refiere a la determinación de 99 sitios prioritarios a proteger a lo largo de Chile, los cuales -según advirtieron gremios empresariales- pondrían en jaque las actividades que se desarrollan en la actualidad en dichas áreas.

La impugnación fue suscrita por senadores como José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Daniel Núñez, Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti, entre otros.

Por lo mismo, el Ministerio de Medio Ambiente anunció a mediados de noviembre que pondría en pausa la definición a la espera del término de un proceso de consulta indígena.

El Presupuesto despachado del Congreso fue más allá y aprobó el denominado artículo 52, que establece que durante 2026 la dictación del decreto supremo al que hace referencia el artículo octavo transitorio de la ley que crea el SBAP y el Sistema Nacional de Áreas protegidas requerirá previamente la dictación del reglamento respectivo, el que hoy está en consulta indígena.

Esto desató la furia de un grupo de senadores oficialistas, quienes presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dicha norma y eliminarla del erario de la nación.

Los argumentos

Según el texto suscrito por 14 senadores -en su mayoría oficialistas-, lo dispuesto en la Ley de Presupuestos introduce una condición “adicional” al procedimiento fijado por el legislador en la normativa permanente al aprobar la ley que crea el SBAP.

Asimismo, plantearon que la enmienda invade la potestad exclusiva del Presidente de la República de crear nuevos servicios públicos; además de que el artículo no se relaciona con las ideas matrices del Presupuesto.

La indicación de Mellado fue aprobada en primer trámite en la Cámara de Diputados, pero en el segundo trámite no logró ser rechazada en el Senado. El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad respecto al artículo, lo que fue desoído por los legisladores.

La norma impugnada es similar a lo incluido por el Gobierno en el documento de compromisos para despachar el erario: “Se ratifica que la definición de sitios prioritarios del octavo transitorio se postergará hasta la aprobación del reglamento respectivo, actualmente en proceso de consulta indígena”.

