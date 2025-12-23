Fynsa ve margen para leve caída del IPC este mes y ve una inflación en 3,6% al cierre del año

Con información disponible hasta la jornada de este martes, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, actualizó su expectativa para la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre hasta -0,1% (desde 0,0%).

Dentro del cambio han influido dos elementos, según lo informado por la entidad: uno, la disminución que calificaron como “importante” del precio de los combustibles; y, adicionalmente, descensos adicionales en el precio de algunos alimentos. Esto, añadieron, confirma el sesgo negativo que “teníamos al respecto luego de alzas iniciales durante las primeras semanas de diciembre”.

Dado lo anterior, la inflación del presente año cerraría en 3,6%, dijeron junto con reiterar que proyectan la convergencia a la meta de inflación a 3% en el primer trimestre de 2026, “con alta probabilidad en enero”.