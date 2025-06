Optimismo domina en los mercados ante frágil cese al fuego entre Israel e Irán

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un cese al fuego y el fin de las hostilidades entre Irán e Israel. El acuerdo es frágil. Esta mañana, Israel acusó a Irán de violar el cese al fuego con el disparo de un misil y anuncia una “fuerte represalia”. Teherán niega haber violado el acuerdo e insiste en que quiere una buena relación con todos sus vecinos.

El petróleo recorta su caída, en señal de ciertas dudas sobre el verdadero fin del conflicto. Pero el mercado parece convencido de que hemos visto el fin de las hostilidades. El petróleo cae 3,5% y el barril de crudo Brent transa en US$ 68, mientras que el de WTI lo hace en US$ 66. En DF, Sergio Lehman, economista jefe del Bci, proyecta que el crudo continuará su caída hacia los US$ 60.

En Asia, el índice regional avanza 2,68%. Las acciones europeas avanzan más de 1%, con alzas similares en los futuros de Wall Street. El oro pierde 1,61%, en señal del menor apetito por el refugio.

El dólar pierde casi todo lo ganado en el repunte de ayer. Pero ayer quedó claro que las acciones de la Fed tienen más peso sobre el dólar y el mercado que el conflicto en Medio Oriente. La divisa inició su caída después de que Michelle Bowman, gobernadora de la Fed, declarara que podría apoyar un recorte de tasas en la reunión de julio.

Con la declaración de Bowman y un cese al fuego entre Irán e Israel, la atención del mercado vuelve a la Fed. Específicamente a su presidente, Jerome Powell.

Bowman es la segunda gobernadora de la Fed, después de Christopher Waller el viernes pasado, en expresar su apoyo a un pronto recorte de tasas. Ambos apuntan que prefieren dar prioridad a las señales de debilitamiento del mercado laboral, que a la posibilidad de mayores presiones inflacionarias a futuro.

Por cierto, Bowman y Waller han sido considerados hasta ahora entre los “halcones” de la Fed, a favor de una postura más restrictiva con prioridad en el control de la inflación. De ahí que sus declaraciones tienen un mayor impacto en el mercado. Además, apuntan a una división al interior del comité de política monetaria y mayor presión sobre Powell.

El presidente de la Fed deberá responder sobre la negativa de la Fed a recortar las tasas ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes. Mañana acudirá a una comisión similar en el Senado.

Powell también deberá responder por los presuntos cambios a la regulación bancaria que estaría preparando la Fed y las expectativas del impacto de la reforma tributaria y fiscal que impulsa la Casa Blanca.

Reportes de prensa apuntan a que los senadores republicanos estarían cerca de un acuerdo para aprobar esta semana la one big beautiful bill de Trump.

La geopolítica no desaparecerá de la agenda. La OTAN inicia su reunión en La Haya. Se espera que Donald Trump llegue por la tarde, pero no hay seguridad si evitará un retiro prematuro, como sucedió en la cumbre del G7. La reunión es clave en medio de la ofensiva de Rusia contra objetivos civiles en la capital ucraniana. Los miembros de la OTAN prometerían cumplir con el 5% del PIB en gasto en defensa, tal como demanda EEUU. España podría inyectar un elemento de tensión al plantear que no podría cumplir con tal objetivo de gasto.

Diario Financiero informa en su portada que Fonasa declara desierta la licitación para la nueva modalidad de seguros complementarios ante la ausencia de ofertas. Se destaca además la discusión en torno a la eficiencia del gasto que desencadenó el último informe de Contraloría.

ATENTOS A: