Rector de la UC: “El I+D+i es crítico para el desarrollo del país”
Juan Carlos de La Llera, quien expuso en el Congreso Futuro 2026, afirmó que a pesar de que “muchos países no lo entiendan”, el conocimiento es el único modelo para el progreso de una nación.
Noticias destacadas
El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) e ingeniero civil estructural, Juan Carlos de La Llera, tras dictar su charla “Cuando la teoría salva vidas” en el Congreso Futuro 2026, en entrevista con DF afirmó que la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) “es absolutamente crítico” para el desarrollo del país.
De La Llera señaló que no existe un mejor modelo para desarrollar un país que no sea el basado en el conocimiento.
“Soy un total convencido de que el conocimiento es la única fórmula que tienen los países para producir ese desarrollo”, dijo.
Bajo su administración se creó la Vicerrectoría de Inteligencia Digital de la UC, una iniciativa que comenzará “a desplegarse en marzo de este año”, adelantó el rector.
Explicó que esta área tiene por objetivo elaborar y ejecutar la política de la UC para adaptarse, comprender y desempeñarse de manera eficaz y efectiva en entornos digitales.
Agregó que también tendrá un “rol fundamental” en 2026 y a futuro, pero que “siempre mantendrá a la persona en el centro. La inteligencia artificial, si la empleas correctamente, puede ser realmente un trampolín para poder incluso acercarnos a países desarrollados en un montón de disciplinas”, sostuvo.
Experiencia e investigación
De La Llera es uno de los fundadores de Sirve, una empresa spin off que nació en 2003 bajo el alero de la UC, especializada en el desarrollo de tecnología antisísmica.
Gran parte de su exposición la dedicó a contar su experiencia y desarrollo de tecnologías de protección sísmica, y señaló que, para sostener una visión innovadora en Chile, se requiere “saber renunciar a estar siempre presente en todos los ámbitos que involucra una tecnología. Renunciar a que todo pase por uno, abrir espacio para que nuevas generaciones asuman ese liderazgo”.
También se refirió a la confianza que deben tener los diferentes actores, tanto públicos como privados, en la investigación y en un ambiente de innovación. “Confianza de las universidades que acompañan los trabajos de investigación durante años, áridos y silenciosos. Confianza del Estado que financia, porque comprende el valor de anticiparse. Confianza de un fabricante”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nuevo Plano Regulador de Coquimbo: Colliers advierte que baja densidad urbana elevará costos del suelo y pondrá mayor presión sobre la infraestructura
Aunque el gerente inmobiliario de la consultora, Sergio Correa, destacó avances en certidumbre normativa, lamentó que muchas autoridades limitan las alturas de construcción por criterios electorales, pasando por alto los factores técnicos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete