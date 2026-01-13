Rector de la UC: “El I+D+i es crítico para el desarrollo del país”

Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, durante su exposición en el Congreso Futuro 2026

Juan Carlos de La Llera, quien expuso en el Congreso Futuro 2026, afirmó que a pesar de que “muchos países no lo entiendan”, el conocimiento es el único modelo para el progreso de una nación.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) e ingeniero civil estructural, Juan Carlos de La Llera, tras dictar su charla “Cuando la teoría salva vidas” en el Congreso Futuro 2026, en entrevista con DF afirmó que la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) “es absolutamente crítico” para el desarrollo del país.

De La Llera señaló que no existe un mejor modelo para desarrollar un país que no sea el basado en el conocimiento.

“Soy un total convencido de que el conocimiento es la única fórmula que tienen los países para producir ese desarrollo”, dijo.

Bajo su administración se creó la Vicerrectoría de Inteligencia Digital de la UC, una iniciativa que comenzará “a desplegarse en marzo de este año”, adelantó el rector.

Explicó que esta área tiene por objetivo elaborar y ejecutar la política de la UC para adaptarse, comprender y desempeñarse de manera eficaz y efectiva en entornos digitales.

Agregó que también tendrá un “rol fundamental” en 2026 y a futuro, pero que “siempre mantendrá a la persona en el centro. La inteligencia artificial, si la empleas correctamente, puede ser realmente un trampolín para poder incluso acercarnos a países desarrollados en un montón de disciplinas”, sostuvo.

Experiencia e investigación

De La Llera es uno de los fundadores de Sirve, una empresa spin off que nació en 2003 bajo el alero de la UC, especializada en el desarrollo de tecnología antisísmica.

Gran parte de su exposición la dedicó a contar su experiencia y desarrollo de tecnologías de protección sísmica, y señaló que, para sostener una visión innovadora en Chile, se requiere “saber renunciar a estar siempre presente en todos los ámbitos que involucra una tecnología. Renunciar a que todo pase por uno, abrir espacio para que nuevas generaciones asuman ese liderazgo”.

También se refirió a la confianza que deben tener los diferentes actores, tanto públicos como privados, en la investigación y en un ambiente de innovación. “Confianza de las universidades que acompañan los trabajos de investigación durante años, áridos y silenciosos. Confianza del Estado que financia, porque comprende el valor de anticiparse. Confianza de un fabricante”.





