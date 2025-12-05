Coeva de Antofagasta aprueba Declaración de Impacto Ambiental para línea de transmisión de Minera Spence y subestación eléctrica Los Changos
Ambos proyectos, que en total representan una inversión estimada de US$ 333 millones, buscan aportar seguridad y flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una zona crítica para la industria.
Una jornada decisiva para la inversión energética y minera se vivió el viernes en la Región de Antofagasta, donde la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) sesionó y aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de dos proyectos estratégicos que en conjunto suman una inversión estimada de US$ 332,5 millones.
Las iniciativas visadas corresponden a una nueva línea de transmisión para Minera Spence operada por BHP, y un ambicioso Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS,su sigla en inglés) impulsado por Ríos de Ribagorda (a través de Ríos Chile Machalí SpA). Ambos proyectos buscan aportar seguridad y flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una zona crítica para la industria.
La apuesta por el almacenamiento
El proyecto de mayor envergadura económica que revisó la comisión fue el BESS en la Subestación Eléctrica Los Changos. Con una inversión proyectada en US$ 281 millones, esta iniciativa se emplazará en la comuna de Mejillones.
La propuesta consiste en una planta de almacenamiento Stand Alone (que opera de manera autónoma sin depender de una generadora específica). El diseño aprobado contempla la instalación de 644 unidades que incluyen sistemas de baterías, transformadores de potencia y una subestación elevadora de 33 kV a 220 kV.
El objetivo central de este desarrollo es evitar el vertimiento de energías renovables, capturando la energía generada en horas de sol que no logra ingresar al sistema, para inyectarla posteriormente cuando la demanda lo requiera. El proyecto se conectará mediante una línea de transmisión de solo 100 metros a la infraestructura existente “LAT 2x220 kV TEN - Los Changos”, propiedad de Transmisora Eléctrica del Norte (TEN).
Este BESS contribuirá directamente a las metas de la Política Energética 2050, aportando flexibilidad y eficiencia económica al sistema eléctrico del norte.
Respaldo energético para Spence
En paralelo, la mesa técnica dio luz verde el proyecto Nueva Línea de Alta Tensión 1x220 kV para Soporte de Suministro Eléctrico Minera Spence, el cual involucra una inversión de US$ 51,52 millones.
Esta infraestructura lineal busca robustecer el suministro eléctrico de la faena minera ubicada en Sierra Gorda. El trazado proyectado abarca 20,7 kilómetros y cuenta con 77 estructuras que conectarán S/E Seccionadora Laberinto Kimal" (ubicada en María Elena) con la subestación existente al interior de la faena Spence.
La vida útil de este proyecto está asociada las aprobaciones ambientales de la mina, extendiéndose preliminarmente hasta el año 2039. Esta inversión es clave para garantizar la continuidad operacional y estabilidad energética de una de las faenas de cobre más importantes de la región.
La decisión de la Coeva marca un paso concreto hacia la modernización de la matriz y la seguridad de suministro para la gran minería, consolidando la cartera de inversiones en la región.
