Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta Empresas
Empresas

Laura Alvarado, nueva presidenta de Women In Mining Chile: "Para que el negocio minero sea sostenible deben generarse espacios para las mujeres, no hay minería futura sin mujeres"

La ejecutiva asumió su primera gerencia a los 32 años, convirtiéndose en la primera mujer gerente en faena de Minera Centinela. Hoy, como gerenta de Puerto y Desaladora de Los Pelambres, acaba de hacerse cargo de la unidad local de la organización dedicada a impulsar la participación de las mujeres en la industria.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 16:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minería nombramientos Minera Aguas Antofagasta Mujeres
<p>Laura Alvarado, nueva presidenta de Women In Mining Chile: "Para que el negocio minero sea sostenible deben generarse espacios para las mujeres, no hay minería futura sin mujeres"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
3
Empresas

Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
4
Mercados

Dólar cierra en mínimos desde marzo tras elecciones que anticipan ventaja de la derecha en el balotaje
5
Mercados

Bolsa chilena se dispara más de 3% y logra el mejor desempeño del mundo por expectativa de un triunfo de Kast en segunda vuelta
6
Economía y Política

Jara y Kast medirán fuerzas en diciembre tras una primera vuelta que dejó varias sorpresas: siete claves de la jornada electoral
7
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
8
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete