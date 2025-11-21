Puerto Mejillones amplía su capacidad rodoviaria con la instalación de una cuarta estación para carga de camiones

Con esta iniciativa, el terminal podrá despachar hasta 300 camiones diarios, ampliando en 33% su capacidad de despacho rodoviario de ácido sulfúrico y consolidando su rol como actor estratégico para la cadena logística minera.

En línea con su plan de mejora continua, Puerto Mejillones finalizó la construcción de un cuarto brazo para carga de camiones, iniciativa que amplía en 33% la capacidad de despacho rodoviario de ácido sulfúrico, fortaleciendo la continuidad del suministro a sus clientes y la eficiencia de la operación.

Con esta ampliación, el terminal podrá despachar hasta 300 camiones diarios, consolidando su rol como actor estratégico para la cadena logística minera. La iniciativa tiene impacto directo en los costos y seguridad de la cadena logística del ácido sulfúrico al acotar los tiempos de espera de los camiones dentro del terminal.

La ejecución se desarrolló en cinco fases: construcción de la estructura, montaje de la báscula, instalación del brazo hidráulico, integración interna y comisionamiento. Esta última etapa se encuentra ya en marcha blanca operativa.

“Puerto Mejillones es un actor clave en el abastecimiento de ácido sulfúrico para la industria minera, un insumo esencial en la producción de cobre. Mensualmente participamos en la cadena logística de más de 20 faenas relacionadas a la minería”, señaló Matías Errázuriz, gerente general de Puerto Mejillones. “Esta ampliación nos permite ofrecer mayor flexibilidad frente a variaciones en la programación logística, reforzando la confiabilidad”.

Con esta iniciativa, Puerto Mejillones y consolida su posición como el mayor terminal de ácido sulfúrico en términos de infraestructura de despacho y almacenamiento.