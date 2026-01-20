Exigen bonos de $ 17 millones: Sindicato N°2 de Finning inicia huelga a nivel nacional tras fracaso de mediación

La paralización involucra a 568 trabajadores en distintas regiones del país. El sindicato de la empresa de servicios para la minería acusa trato discriminatorio frente a otras organizaciones y apunta a una pérdida económica acumulada desde 2022.

La tensión laboral en Finning Chile, empresa proveedora de servicios y arriendo de equipamiento para la minería, escaló esta semana luego de que el Sindicato N°2 hiciera efectiva una huelga tras no alcanzar acuerdo en el proceso de negociación colectiva.

La movilización comenzó este martes en el primer turno posterior a la mediación obligatoria y se extiende a sucursales y faenas desde el norte al extremo sur del país. El principal punto de conflicto es el bono de término de negociación. Según el sindicato, la empresa ofrece un monto inferior al pactado previamente con otras organizaciones, lo que califican como una práctica discriminatoria y antisindical.

Hugo Escobar, tesorero del Sindicato N°2, explica que la demanda central es un bono total cercano a los $ 17 millones por trabajador, cifra que asegura busca equiparar los beneficios obtenidos por otros sindicatos que negociaron de manera anticipada.

- ¿Qué es lo que están exigiendo y por qué el monto llega a los $ 17 millones?

- Nosotros estamos pidiendo igualdad de condiciones. A otros sindicatos se les entregó un bono cercano a los $ 14,5 millones, pero además se les reconocieron meses adicionales de contrato colectivo y beneficios asociados que a nosotros no. Esa diferencia explica que el monto total que exigimos sea cercano a los $ 17 millones. No es un número al azar, responde a beneficios que ya se otorgaron a otros sindicatos y que a nosotros se nos negaron.

- ¿Por qué califican la situación como una práctica antisindical?

- Porque la empresa ha privilegiado la negociación anticipada y ha generado contratos colectivos con duraciones mayores a las que corresponden, lo que se traduce en beneficios económicos adicionales para algunos sindicatos. En nuestro caso, venimos arrastrando desde 2022 una pérdida de alrededor de $ 4 millones por socio respecto de otros trabajadores. Eso nos ha debilitado como organización y ha provocado incluso la salida de socios hacia otros sindicatos. Por eso estamos demandando a la empresa y manteniendo la huelga efectiva.

Escobar subraya que, más allá del monto puntual, el conflicto responde a un problema estructural en la política de negociación de la empresa. A su juicio, la estrategia de incentivar negociaciones anticipadas ha debilitado al Sindicato N°2, provocando incluso la migración de socios hacia otras organizaciones. “Queremos una cláusula que establezca que este bono sea exclusivo de nuestro sindicato y no extensible. De lo contrario, seguimos perdiendo socios y poder de negociación”.