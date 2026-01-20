Exigen bonos de $ 17 millones: Sindicato N°2 de Finning inicia huelga a nivel nacional tras fracaso de mediación
La paralización involucra a 568 trabajadores en distintas regiones del país. El sindicato de la empresa de servicios para la minería acusa trato discriminatorio frente a otras organizaciones y apunta a una pérdida económica acumulada desde 2022.
Noticias destacadas
La tensión laboral en Finning Chile, empresa proveedora de servicios y arriendo de equipamiento para la minería, escaló esta semana luego de que el Sindicato N°2 hiciera efectiva una huelga tras no alcanzar acuerdo en el proceso de negociación colectiva.
La movilización comenzó este martes en el primer turno posterior a la mediación obligatoria y se extiende a sucursales y faenas desde el norte al extremo sur del país. El principal punto de conflicto es el bono de término de negociación. Según el sindicato, la empresa ofrece un monto inferior al pactado previamente con otras organizaciones, lo que califican como una práctica discriminatoria y antisindical.
Hugo Escobar, tesorero del Sindicato N°2, explica que la demanda central es un bono total cercano a los $ 17 millones por trabajador, cifra que asegura busca equiparar los beneficios obtenidos por otros sindicatos que negociaron de manera anticipada.
- ¿Qué es lo que están exigiendo y por qué el monto llega a los $ 17 millones?
- Nosotros estamos pidiendo igualdad de condiciones. A otros sindicatos se les entregó un bono cercano a los $ 14,5 millones, pero además se les reconocieron meses adicionales de contrato colectivo y beneficios asociados que a nosotros no. Esa diferencia explica que el monto total que exigimos sea cercano a los $ 17 millones. No es un número al azar, responde a beneficios que ya se otorgaron a otros sindicatos y que a nosotros se nos negaron.
- ¿Por qué califican la situación como una práctica antisindical?
- Porque la empresa ha privilegiado la negociación anticipada y ha generado contratos colectivos con duraciones mayores a las que corresponden, lo que se traduce en beneficios económicos adicionales para algunos sindicatos. En nuestro caso, venimos arrastrando desde 2022 una pérdida de alrededor de $ 4 millones por socio respecto de otros trabajadores. Eso nos ha debilitado como organización y ha provocado incluso la salida de socios hacia otros sindicatos. Por eso estamos demandando a la empresa y manteniendo la huelga efectiva.
Escobar subraya que, más allá del monto puntual, el conflicto responde a un problema estructural en la política de negociación de la empresa. A su juicio, la estrategia de incentivar negociaciones anticipadas ha debilitado al Sindicato N°2, provocando incluso la migración de socios hacia otras organizaciones. “Queremos una cláusula que establezca que este bono sea exclusivo de nuestro sindicato y no extensible. De lo contrario, seguimos perdiendo socios y poder de negociación”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete