Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta
Antofagasta

GORE ofrece apoyo financiero a U. de Antofagasta, pero condicionado a avances en el plan de reestructuración

La autoridad regional y los órganos colegiados de la casa de estudios acordaron una agenda de trabajo para impulsar proyectos estratégicos, medida que busca dar sostenibilidad a la institución tras el déficit estructural revelado el año pasado.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 19:45 hrs.

universidades financiar Antofagasta GORE regiones
<p>GORE ofrece apoyo financiero a U. de Antofagasta, pero condicionado a avances en el plan de reestructuración</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad" tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja
2
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
3
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
4
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
5
Mercados

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital
6
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
7
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
8
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete