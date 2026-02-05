GORE ofrece apoyo financiero a U. de Antofagasta, pero condicionado a avances en el plan de reestructuración
La autoridad regional y los órganos colegiados de la casa de estudios acordaron una agenda de trabajo para impulsar proyectos estratégicos, medida que busca dar sostenibilidad a la institución tras el déficit estructural revelado el año pasado.
Noticias destacadas
En una señal clave para la estabilidad de la educación superior en el norte, el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta confirmó su disposición a financiar una cartera de proyectos estratégicos de la Universidad de Antofagasta (UA). El acuerdo se selló tras una reunión entre el gobernador Ricardo Díaz Cortés y los integrantes del Consejo Superior y el Consejo Universitario, liderados por el rector Marcos Cikutovic, donde se analizó el plan de ajuste que implementa el plantel estatal.
La cita tuvo como eje central la búsqueda de alternativas para que el GORE aporte recursos mediante iniciativas de inversión en infraestructura, investigación, innovación y formación de capital humano avanzando que aporten a la región. Sin embargo, este apoyo está supeditado al avance del proceso de reestructuración que vive la universidad, diseñado para sanear sus cuentas y modernizar su gestión.
Un 2025 marcado por el déficit y la tensión financiera
El acercamiento entre el GORE y la UA ocurre en un escenario de urgencia. Durante 2025, la universidad enfrentó una de sus crisis más complejas, con un déficit estructural proyectado cercano a $ 9 mil millones, lo que encendió las alertas de la Superintendencia de Educación Superior (SES) por un eventual riesgo de insolvencia.
La situación se agudizó a finales del año pasado tras la fallida postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria (FIU), un error administrativo que dejó a la institución fuera de concurso por recursos cercanos a $ 12 mil millones y que derivó en la salida de directivos clave. Este antecedente hace que el respaldo actual del Gobierno Regional sea vital para reactivar la inversión que la universidad no puede cubrir con fondos propios.
Señales de transparencia y reactivación
Tras el encuentro, el gobernador Díaz valoró el giro en la gestión universitaria. “La reestructuración da señales de transparencia y buen uso de los recursos. Como Gobierno Regional estamos disponibles para apoyar iniciativas porque la Universidad de Antofagasta cumple un rol clave en el desarrollo de la región”, afirmó la autoridad.
Por su parte, el rector Cikutovic calificó la instancia como una “señal esperanzadora” que valida el rol de la UA como la única universidad pública de la región. En la misma línea, Freddy Arteaga, miembro del Consejo Superior, recalcó que el respaldo del GORE exige “transformar las aspiraciones individuales en una aspiración colectiva” para salir fortalecidos de la crisis.
Actualmente, la universidad ha activado nuevas comisiones académicas y financieras para ejecutar esta hoja de ruta, con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas y proyectar la recuperación institucional a largo plazo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete