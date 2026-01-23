SEA Antofagasta admite a trámite proyecto de US$ 50 millones para ampliar terminal de Terquim en Mejillones

El proyecto es impulsado por la filial chilena de Odfjell Terminals y contempla la ampliación de las actividades asociadas al manejo de combustibles líquidos derivados del petróleo y ácido sulfúrico, además de la incorporación de la transferencia de amoníaco verde.

La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA Antofagasta) admitió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Modificación Terminal Mejillones Terquim”, iniciativa que considera una inversión de US$ 50 millones y que busca complementar las actividades de la estación marítima ubicada en la comuna de Mejillones.

El proyecto es impulsado por la filial chilena de Odfjell Terminals y contempla la ampliación de las actividades asociadas al manejo de combustibles líquidos derivados del petróleo y ácido sulfúrico, además de la incorporación de la transferencia de amoníaco verde. A ello se suma la adecuación de infraestructura administrativa para la gestión de gas licuado de petróleo, mediante la complementación y ajuste de obras terrestres y marítimas existentes.

Según los antecedentes ingresados al SEIA, la iniciativa considera la construcción de un terminal para el depósito y manejo de graneles líquidos en la Bahía de Mejillones, incorporando un terreno colindante a las instalaciones actuales, conocido como predio en “L”. Este espacio concentrará la mayor parte de las nuevas edificaciones del proyecto.

“El objetivo del Proyecto es complementar la actividad del Terminal de Terquim, mediante la incorporación de instalaciones destinadas a la carga y descarga de ácido sulfúrico y combustibles líquidos a vagones de tren, la transferencia de ácido sulfúrico entre las instalaciones de Terquim y la empresa vecina Interacid”, señaló la compañía en su presentación ambiental.

A lo anterior se suma “la transferencia de amoníaco verde, en concordancia con los instrumentos de planificación territorial, con el propósito de brindar a clientes de los sectores minero, petrolero y químico servicios de recepción, almacenamiento y despacho de sus productos y/o insumos principales, permitiendo crear y/o reforzar las cadenas de suministro, aumentar la independencia operativa y otorgar mayor flexibilidad logística en la región”, agregó Terquim.

El proyecto se emplaza en el litoral de la comuna de Mejillones, específicamente en dos terrenos de propiedad de Terquim ubicados en Avenida Costanera Oriente. El primero corresponde a un área de seis hectáreas donde se encuentran las instalaciones actualmente en operación, en las que se realizarán ajustes menores. El segundo, el denominado predio en “L”, tiene una superficie de 4,4 hectáreas y albergará las nuevas obras.

Plazos y empleos

En materia de plazos, la etapa de construcción está prevista para iniciar el 1 de abril de 2027 y finalizar el 31 de octubre de 2031. Durante este período se estima un promedio de 53 trabajadores diarios, con un peak de hasta 163 personas por jornada. La fase de operación se proyecta por un período aproximado de 45 años, mientras que el desmantelamiento comenzaría el 1 de noviembre de 2076, con un cierre estimado de 365 días.

Actualmente, Odfjell Terminals Terquim opera terminales en San Antonio y Mejillones. Este último cuenta con conectividad vial y ferroviaria hacia las principales faenas mineras del país, además de enlaces logísticos con Argentina, Bolivia y Paraguay.

El terminal de Mejillones dispone de nueve estanques, siete de carácter multipropósito y dos destinados al almacenamiento de ácido sulfúrico. Su muelle tiene un calado de 42 pies y una extensión de 857 metros, lo que le permite recibir naves del tipo post Panamax.