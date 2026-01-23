Click acá para ir directamente al contenido

AES desiste de su polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde por US$ 10 mil millones
Inicio Regiones Antofagasta
Antofagasta

SEA Antofagasta admite a trámite proyecto de US$ 50 millones para ampliar terminal de Terquim en Mejillones

El proyecto es impulsado por la filial chilena de Odfjell Terminals y contempla la ampliación de las actividades asociadas al manejo de combustibles líquidos derivados del petróleo y ácido sulfúrico, además de la incorporación de la transferencia de amoníaco verde.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 16:55 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte SEIA Antofagasta
<p>SEA Antofagasta admite a trámite proyecto de US$ 50 millones para ampliar terminal de Terquim en Mejillones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Andrónico Luksic Lederer dejará alto cargo ejecutivo en Antofagasta Minerals
2
Regiones

Grupo Saieh lanza nuevo proceso de venta de fallido proyecto hotelero: “Se optó por conversaciones directas con otros interesados”
3
Empresas

Mantoverde entra en fase crítica: minera dice que operaría solo por 24 horas si huelguistas no liberan suministro de agua
4
Regiones

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
5
Economía y Política

Contactos en Washington, diplomática y dialogante: el perfil de la próxima titular de la Subrei
6
Empresas

Trabajador cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital
7
Regiones

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
8
Señal DF

Los abogados y estudios que lideraron las operaciones corporativas en Chile en 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
Empresas

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna

A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete