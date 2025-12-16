Click acá para ir directamente al contenido
U. de Antofagasta advierte riesgo de incumplimiento financiero en primer semestre de 2026

La casa de estudios, que afronta crecientes presiones para aplicar un severo plan de ajuste a sus operaciones, proyecta un déficit de presupuesto de $ 9 mil millones.

Por: R. García y M. Carrascosa

Publicado: Miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Antofagasta universidades estrés financiero
<p>El plan impulsado por el rector contempla la fusión de facultades, el cierre de carreras y la reducción de becas, entre otros.</p>

El plan impulsado por el rector contempla la fusión de facultades, el cierre de carreras y la reducción de becas, entre otros.

