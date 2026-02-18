Frontera norte reduce en 54% los ingresos irregulares desde el peak migratorio de 2021
La Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, además anunció la incorporación de tres drones de largo alcance al sistema de resguardo fronterizo, con una inversión que supera los US$ 13 millones.
Noticias destacadas
La frontera norte cerró 2025 con 26 mil ingresos irregulares, una caída de 54% frente a los 56 mil registrados en 2021, año del peak migratorio. Así lo informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, durante una visita a la Región de Arica y Parinacota, donde realizó un balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo al control fronterizo.
Desde el cuartel Las Machas del Ejército, la secretaria de Estado destacó el trabajo conjunto con Carabineros y la PDI en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en un esquema donde las Fuerzas Armadas detectan y ponen a disposición de las policías a quienes ingresan de forma irregular. “Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado” dijo la ministra.
“Creo que con todo el equipamiento, con todas instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido, va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes, están ya adquiridos pero los entregan durante el mes de marzo” indicó.
Las nuevas unidades se sumarán a las 18 ya adquiridas y están diseñadas para operar en condiciones extremas de temperatura en la macrozona norte. Tienen una envergadura de 260 centímetros, fuselaje de fibra de vidrio y carbono, y están equipadas con dos cámaras, una de vigilancia con rotación en 360 grados, zoom de alto alcance, sensor térmico y seguimiento automático de objetivos; y otra de alta resolución para fotogrametría, capaz de mapear hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo.
Con ello, el Ejecutivo busca consolidar el control tecnológico de la frontera y dar por cerrada una primera etapa de despliegue intensivo en la zona norte, en un contexto donde la presión migratoria ha mostrado una baja respecto de los niveles observados hace cuatro años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete