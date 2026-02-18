Click acá para ir directamente al contenido
Frontera norte reduce en 54% los ingresos irregulares desde el peak migratorio de 2021

La Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, además anunció la incorporación de tres drones de largo alcance al sistema de resguardo fronterizo, con una inversión que supera los US$ 13 millones.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 11:44 hrs.

