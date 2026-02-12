SEA termina anticipadamente consulta indígena con una comunidad en el macro del cierre de Pascua Lama

Según la autoridad ambiental, se tomó esa decisión tras meses sin respuesta de la Comunidad Indígena Diaguita Patay Co. La consulta continuará con otros siete grupos de pueblos originarios.

El Servicio de Evaluación Ambiental puso término anticipado al proceso de consulta indígena con la Comunidad Indígena Diaguita Patay Co en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Modificación fase de cierre Pascua Lama iniciativa presentada por Compañía Minera Nevada SpA. La decisión quedó contenida en una resolución exenta firmada el 29 de enero de 2026 por la Dirección Regional del SEA en Atacama, en la que se establece formalmente el cierre del proceso de consulta respecto de esa comunidad específica.

Por qué se amplió la consulta

El proyecto en evaluación no corresponde a la reactivación de la mina binacional Pascua Lama, paralizada en Chile, sino a su fase de cierre.Parte de las instalaciones mineras quedaron construidas cuando el proyecto fue detenido, lo que obliga a ejecutar medidas de cierre acordes al nuevo escenario.

Durante la evaluación ambiental, el SEA detectó un impacto significativo vinculado a la “restricción de acceso a sitios de significación cultural de GHPPI en área de acceso controlado”, específicamente respecto de la Comunidad Diaguita Patay Co.

A raíz de ello, en marzo de 2025 se resolvió ampliar el proceso de consulta a pueblos indígena, buscando incluir formalmente a esa comunidad dentro del procedimiento.

En el expediente consta que el SEA realizó múltiples gestiones para concretar su participación. Entre marzo y septiembre de 2025 se efectuaron llamados telefónicos, envío de mensajes de whatsapp, correoss electrónicos y al menos, 3 cartas formales invitando a participar en la primera reunión de consulta. Incluso, se advirtió expresamente que, de no existir respuesta, podría disponerse el término anticipado del proceso.

Pese a lo anterior, al 28 de enero de 2026, no se había recibido respuesta para definir su participación, ni se logró concretar reunión alguna. En la resolución se consigna que, a juicio del servicio, se configuró un abandono del procedimiento, lo que motivó el cierre anticipado de la consulta con esa comunidad en particular.

El instructivo que respalda la decisión

Consultado por DF Regiones, el SEA explicó que “los términos anticipados de consulta indígena suceden en aquellos casos en que el Servicio, en el ejercicio de sus atribuciones y en el contexto del proceso de evaluación ambiental, haya realizado todos los esfuerzos tendientes a establecer un diálogo con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, pero no haya sido posible concretarlo”.

La autoridad agregó que, en esos casos, el SEA debe dictar una resolución fundada, dejando constancia expresa de los antecedentes que acreditan que no es posible perseverar en la participación del grupo respectivo.

De hecho, este procedimiento se encuentra regulado por el Instructivo N°20259911021114 de diciembre de 2025, que fija criterios para la implementación del proceso de consulta indígena en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y busca asegurar una aplicación coherente y homogénea del mecanismo a nivel nacional.

El SEA agregó que una situación similar ocurrió en 2025 en la Región de Los Lagos, en el marco del EIA del proyecto Parque Eólico Los Portones. No obstante, precisó que se trata de casos particulares dentro de la evaluación ambiental y que no pueden ser calificados como “habituales”.

Proceso sigue en curso

Un punto central es que el término anticipado no implica el cierre del proceso de consulta indígena en su conjunto ni el fin de la evaluación ambiental. De acuerdo con lo informado por el SEA, el PCPI del proyecto “modificación fase de cierre Pascua Lama” continúa desarrollándose con otras 7 comunidades. La decisión adoptada se aplicó exclusivamente respecto de la Comunidad Diaguita Patay Co.

En términos prácticos, la tramitación ambiental sigue su curso habitual, con la salvedad de que el proceso contó con esta acción de término anticipado en relación con una comunidad específica. El expediente continúa en evaluación y deberá concluir con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que determinará si el plan de cierre es aprobado o no y bajo qué condiciones.

Desde Barrick, controlador del proyecto original Pascua Lama, indicaron que no se referirán públicamente al proceso por tratarse de una evaluación ambiental en curso.