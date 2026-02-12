Firma australiana acuerda adquirir el 51% de proyecto cuprífero Sierra Atacama, vinculado a Martín Borda

Se trata de un acuerdo vinculante informado en la Bolsa de Australia por la compradora, la firma Cobre Limited.

Un nuevo accionista se está integrando a la faena cuprífera Sierra Atacama, hasta ahora vinculada al empresario chileno Martín Borda, a través de Minera Salar Blanco. Se trata de la firma listada en Australia Cobre Limited que en su país anunció esta operación que le permitirá quedarse con el 51% de esta faena en Chile.

“Cobre Limited se complace en informar que ha firmado un acuerdo vinculante y exclusivo con Minera Salar Blanco (MSB), con sede en Chile, para adquirir hasta el 51% de participación en el proyecto de cobre Sierra Atacama”, dijo la firma australiana en la información oficial enviada en su país, a la Bolsa de Australia (ASX).

La operación involucra unos US$ 50 millones, dijeron a DF personas que conocen del acuerdo.

El proyecto Sierra Atacama considera un distrito de aproximadamente 40.000 hectáreas, ubicado en la región de Antofagasta, adyacente al proyecto cuprífero Mantos Blancos, de Capstone Copper Corporations.

Incluye una mina subterránea en operación que actualmente produce aproximadamente 400 toneladas de cátodos de cobre al mes, pero que tiene potencial de expansión, pues tiene la posibilidad de desarrollar minería a cielo abierto a gran escala y una extensión del contrato de arrendamiento minero existente.

“Esta adquisición es altamente transformadora para Cobre. Estamos pasando de ser una empresa exploradora y desarrolladora, a una productora en un centro de producción en Chile, rodeado de una infraestructura sustancial. Esto representa una oportunidad muy emocionante para Cobre de integrar este nuevo activo con los existentes de la compañía (…) He tenido una larga y exitosa relación de confianza con Martín Borda, y la oportunidad para Cobre de asociarse con él en este proyecto es un verdadero privilegio”, dijo el presidente ejecutivo de la firma, Martin Holland, al comentar la transacción en Australia.

Holland agregó que el directorio de Cobre considera que el proyecto Sierra Atacama en Chile tiene el potencial de transformar a la compañía en uno de los productores de cobre más prometedores de la Bolsa de Valores de Australia.

Por los compradores, la operación estuvo asesorada por el estudio Baker McKenzie, en particular por el abogado Antonio Ortúzar.

El accionista mayoritario de Cobre Limited es en la actualidad Tribeca Investment Partners, quien está impulsando una colocación e incorporación de varios nuevos inversores institucionales a su registro, como parte de la operación.

“Los fondos recaudados se destinarán a financiar la adquisición de la participación en el proyecto cuprífero Sierra Atacama, gastos de capital, rescisión de ciertos contratos onerosos y un programa de perforación para los nuevos activos en Chile”, agregó la firma.

Fue en 2024 cuando Martín Borda -fundador de la salmonera Multiexport- había adquirido esta faena minera que en ese momento estaba en manos de sociedades vinculadas a la familia de Víctor Hugo Puchi, en un contexto en que la faena atravesaba por dificultades financieras.

De hecho, Sierra Atacama entró en proceso de reorganización judicial, para evitar la quiebra de la compañía y el ingreso de la compañía australiana se inserta en el contexto de buscar una salida a la complicada situación económica de la minera en un escenario donde el precio del cobre alto, donde la actividad de la firma se vislumbra muy rentable.