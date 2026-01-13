Click acá para ir directamente al contenido
Mineduc anuncia auditoría y exige renuncia de director ejecutivo (s) tras escándalo por fiesta del SLEP de Atacama

Eso, luego de que el Diario de Atacama revelara los detalles de una lujosa celebración del quinto aniversario de la entidad, evento que se realizó en el Casino Luckia de Copiapó y contó con extravagantes elementos, como una cámara de 360 grados para retratar a los asistentes y una limusina.

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

