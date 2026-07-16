Corte de rutas, anegamientos en viviendas y vientos de 160 km/h marcaron la madrugada en Biobío con recrudecimiento de sistema frontal
De acuerdo a información entregada por Senapred, el escenario meteorológico podría traer marejadas con olas de hasta cuatro metros durante la marea alta del mediodía.
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Rutas cortadas, más de 100 casas afectadas y 89 mil clientes sin suministro eléctrico es el balance que la mañana de este jueves entregó la Delegación Presidencial Regional para la Región del Biobío, que mantienen a la zona con Alerta Amarilla.
El sistema frontal que afecta desde el martes a gran parte del territorio nacional, cobró intensidad durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, dejando a zonas cercanas a Los Ángeles con rutas interrumpidas y en la provincia de Arauco con riesgo de inundaciones por el aumento del caudal en los ríos Pichilo y Curanilahue.
Tras finalizar la sesión del Cogrid Regional, el delegado Julio Anativia explicó que "se ha cumplido en general las condiciones de precipitaciones que han sido proyectadas principalmente en el sector cordillerano y en la provincia de Arauco".
La fuerza de los vientos ocasionó que un vuelo de SKY Airline no pudiera aterrizar en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción. Se trata del vuelo 161 de la aerolínea, que fue devuelto a Santiago, mientras que Senapred decretó evaucación preventiva del sector costero de Cerro Verde, en la comuna de Penco, debido a la intesidad de las merejadas.
Ríos en Alerta
"Muchos sectores que han perdido su conexión eléctrica, hasta 89 mil casas que están sin suministro en este momento y trabajando las cuadrillas para reponer el servicio"
Además, recalcó que "nos preocupa la situación de los ríos Pichilo y Curanilahue (…) debido a que existen probabilidades que aumente fuertemente su caudal"
En horas de la mañana, una casa fue arrastrada por el caudal del río Curanilahue, lo que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a que las personas que se encuentran en las cercanías de la ribera del río evacúen el sector de manera preventiva.
Respecto al estado de las rutas, el tránsito se encuentra totalmente interrumpido en la ruta S/R-Q-533 de la comuna de Los Ángeles debido al cierre preventivo del badén sobre el canal Cuel, provocado por el aumento de caudal y erosión. La Dirección Regional de Vialidad confirmó que los conductores deben utilizar obligatoriamente el desvío por la Ruta Q-61 y el sector Los Copihues.
Las demás rutas de la zona, están en monitoreo permanente y operando con precaución para los conductores por las caídas de árboles, como el caso de la ruta 150 hacia Tomé y eventuales aumentos de caudales que traspasen la vía en la Ruta 160, en las cercanías de Arauco.
Olas de cuatro metros
"Para las próximas 24 horas se esperan precipitaciones de alrededor de 40 milímetros en toda la región y nevadas de hasta 50 centímetros en el sector cordillerano", afirmó el director regional de Senapred en Biobío, Alejandro Sandoval, quien añadió que existe "la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno meteorológico de tormentas eléctricas"
Sandoval hizo hincapié en el peligro costero y ribereño. "Hacemos un enfático llamado a la comunidad a evitar concurrir al borde costero porque también estamos con vientos de mucha intensidad y un fenómeno de marejadas anormales”, junto con el viento, el pronóstico indica que “podríamos tener olas que superen los tres metros, incluso los cuatro metros en el momento de la pleamar (marea alta) a eso del mediodía"
Finalmente, desde Senapred instaron a los habitantes a mantenerse vigilantes ante posibles evacuaciones. "Solicitamos a la comunidad que esté atento a la eventual activación de un proceso de evacuación ante la inminencia de desbordes de estos cauces", operativos que "pudiesen ser reforzados con mensajería SAE que va a indicar la orden de evacuación"
Sandoval proyectó que "al mediodía de mañana viernes esta situación del sistema frontal decline y ya disminuya las precipitaciones", aunque recordó a la población "que ingresará un nuevo sistema frontal la próxima semana a la región"
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