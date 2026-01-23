Gremios del Biobío y GORE activan comité para la reconstrucción: "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente"
El gobernador regional, Sergio Giacamán, valoró la articulación de esta mesa público-privada que opera desde el lunes, reconociendo las limitaciones de la capacidad fiscal ante la magnitud del desastre. "Es necesario convocar a todos", señaló la autoridad.
Los gremios productivos de la Región del Biobío formalizaron la creación de un comité operativo en conjunto con el Gobierno Regional, para canalizar la ayuda logística del sector privado y asegurar la continuidad de la actividad económica como motor de la futura reconstrucción.
Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, explicó que el formato de trabajo será desde la coordinación directa con el sector público, que levantará los requerimientos de cada territorio, mientras que los privados ejecutarán las soluciones. "El Gobierno Regional nos dice qué necesita y dónde lo necesita, y nosotros como gremios buscamos en nuestras empresas socias de dónde generar lo que se necesita". El líder gremial recalcó además que a través de esta instancia, el empresariado asume el compromiso activo en el proceso de reconstrucción.
El gobernador regional, Sergio Giacamán, valoró la articulación de esta mesa público-privada que opera desde el lunes, reconociendo las limitaciones de la capacidad fiscal ante la magnitud del desastre. "Ante la emergencia que vivimos, la respuesta del Estado no es suficiente. Es necesario convocar a todos", señaló la autoridad, destacando que la colaboración empresarial y de distintos municipios permitirá "consolidar el trabajo más rápido para el proceso de reconstrucción".
Continuidad operacional y empleo
Más allá de la ayuda inmediata que están realizando instituciones como Techo y Desafío Levantemos Chile, los gremios pusieron el foco en la protección del empleo como medida de mitigación social. Ananías recalcó que un eje central es evitar la detención de faenas, ya que "la gente requiere de sus puestos de trabajo para seguir reconstruyéndose".
En esa línea, Michael Spoerer, gerente general de Puerto Lirquén, destacó que la continuidad operativa de las empresas es, en sí misma, un acto de responsabilidad social con la zona. "Los que no fueron afectados por el incendio están cien por ciento disponibles para volver a trabajar (...) Tenemos a los clientes apoyándonos, pero también nosotros tenemos que responderles", afirmó el ejecutivo.
Finalmente, Ananías hizo un llamado al rigor en las investigaciones de las causas y emplazó al mundo político a "avanzar en la prevención, una ley de incendios más fuerte y una acción más expedita del Estado”.
