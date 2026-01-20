Municipios del Gran Concepción suspenden recolección de basura y activan planes de contingencia

El cierre preventivo de rellenos sanitarios, ubicados en zonas cercanas a los focos de incendio en Penco, paralizó el servicio en al menos seis comunas. El alcalde de Concepción descartó por ahora el traslado de residuos a otras ciudades, apostando a una solución operativa con Cemarc y la Autoridad Sanitaria.

Las municipalidades de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualqui informaron que los camiones recolectores de desechos domiciliarios no realizarán sus recorridos habituales. La causa radica en la dificultad de acceder a los sitios de disposición final, específicamente el relleno sanitario de Cosmito en Penco, que se encuentra en las cercanías del área de afectación directa de los siniestros y con sus operaciones restringidas por seguridad.

Ante el riesgo de que la acumulación de desechos derive en un problema sanitario dentro de la ciudad, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explicó que se han implementado medidas de mitigación para mantener la higiene en puntos críticos. “A través de nuestra Dirección de Aseo y Ornato hemos dispuesto camiones exclusivamente para emergencia y retiro en lugares donde haya material para retirar”, dijo el edil penquista.

Traslado de la basura

Muñoz confirmó que existe una mesa de trabajo activa con Cemarc, la empresa operadora del relleno sanitario, para destrabar la logística de disposición final. “Estamos en contacto con la empresa, que está haciendo gestiones para conseguir permiso de la Autoridad Sanitaria para disponer de un espacio en ese lugar”, señaló, buscando una solución temporal que permita descargar los camiones y retomar el servicio.

Desestimó por el momento, la implementación de un "Plan B" que implique trasladar los residuos a vertederos de ciudades cercanas, como Los Ángeles, lo que implicaría un aumento en los costos operativos del municipio.

“De acuerdo a lo que se nos ha informado, esta suspensión sería breve”, aseguró la autoridad comunal, indicando que las proyecciones apuntan a una normalización del acceso a los rellenos locales en el corto plazo.

Llamado a la ciudadanía

Mientras se resuelve la logística con Cemarc, el consenso entre los alcaldes del Gran Concepción es solicitar la colaboración de los vecinos para evitar el colapso de las vías públicas. Municipios como San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén emitieron comunicados enfatizando que la medida es preventiva y busca resguardar la seguridad de los trabajadores de aseo y evitar la obstrucción de calles que deben estar despejadas para vehículos de emergencia.

En el caso de Concepción, el alcalde Muñoz dijo que “informamos la situación de emergencia solicitando a la comunidad que evite sacar la basura y generar residuos en mayor cantidad en el contexto en que nos encontramos”, reiterando que el servicio se retomará apenas las condiciones de seguridad en los vertederos lo permitan.