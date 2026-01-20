Municipios del Gran Concepción suspenden recolección de basura y activan planes de contingencia
El cierre preventivo de rellenos sanitarios, ubicados en zonas cercanas a los focos de incendio en Penco, paralizó el servicio en al menos seis comunas. El alcalde de Concepción descartó por ahora el traslado de residuos a otras ciudades, apostando a una solución operativa con Cemarc y la Autoridad Sanitaria.
Noticias destacadas
Las municipalidades de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualqui informaron que los camiones recolectores de desechos domiciliarios no realizarán sus recorridos habituales. La causa radica en la dificultad de acceder a los sitios de disposición final, específicamente el relleno sanitario de Cosmito en Penco, que se encuentra en las cercanías del área de afectación directa de los siniestros y con sus operaciones restringidas por seguridad.
Ante el riesgo de que la acumulación de desechos derive en un problema sanitario dentro de la ciudad, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explicó que se han implementado medidas de mitigación para mantener la higiene en puntos críticos. “A través de nuestra Dirección de Aseo y Ornato hemos dispuesto camiones exclusivamente para emergencia y retiro en lugares donde haya material para retirar”, dijo el edil penquista.
Traslado de la basura
Muñoz confirmó que existe una mesa de trabajo activa con Cemarc, la empresa operadora del relleno sanitario, para destrabar la logística de disposición final. “Estamos en contacto con la empresa, que está haciendo gestiones para conseguir permiso de la Autoridad Sanitaria para disponer de un espacio en ese lugar”, señaló, buscando una solución temporal que permita descargar los camiones y retomar el servicio.
Desestimó por el momento, la implementación de un "Plan B" que implique trasladar los residuos a vertederos de ciudades cercanas, como Los Ángeles, lo que implicaría un aumento en los costos operativos del municipio.
“De acuerdo a lo que se nos ha informado, esta suspensión sería breve”, aseguró la autoridad comunal, indicando que las proyecciones apuntan a una normalización del acceso a los rellenos locales en el corto plazo.
Llamado a la ciudadanía
Mientras se resuelve la logística con Cemarc, el consenso entre los alcaldes del Gran Concepción es solicitar la colaboración de los vecinos para evitar el colapso de las vías públicas. Municipios como San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén emitieron comunicados enfatizando que la medida es preventiva y busca resguardar la seguridad de los trabajadores de aseo y evitar la obstrucción de calles que deben estar despejadas para vehículos de emergencia.
En el caso de Concepción, el alcalde Muñoz dijo que “informamos la situación de emergencia solicitando a la comunidad que evite sacar la basura y generar residuos en mayor cantidad en el contexto en que nos encontramos”, reiterando que el servicio se retomará apenas las condiciones de seguridad en los vertederos lo permitan.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete