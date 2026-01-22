Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile lanzan cruzada para recaudar $ 20 mil millones y reconstruir Punta de Parra: la escuela tiene prioridad

La prioridad inmediata de la alianza público - privada es la reconstrucción de la escuela de la comuna con el objetivo de asegurar el retorno a clases en marzo.

Ante la devastación y la necesidad urgente de poner a la Región del Biobío de pie, Desafío Levantemos Chile y el Banco de Chile activaron una campaña de recaudación de fondos, con una meta inicial de $ 20 mil millones. El despliegue, que cuenta con la coordinación de la Gobernación Regional y los municipios afectados, se ha puesto como meta prioritaria la reconstrucción de la escuela de Punta de Parra antes de marzo, asegurando así la continuidad educativa de la comunidad.

La zona, una de las más afectadas en la comuna de Tomé, enfrenta un escenario que las autoridades han calificado como "desolador", con dos fallecidos y más de 1.000 viviendas destruidas, de acuerdo a las cifras que se han ido conociendo tras los operativos para catastrar la destrucción y recuperar cuerpos de quienes perdieron la vida por la acción del fuego.

Articulación público-privada

Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, enfatizó que la magnitud de la catástrofe exige una colaboración transversal entre entidades públicas, privados y la sociedad civil. "La devastación en esta zona es total y lo que se requiere es una ayuda coordinada y específica. Es por eso que estamos coordinados con nuestro socio principal, el Banco de Chile, para ir en ayuda directa de las necesidades más inmediatas", declaró.

Comentó además que se estableció una alianza estratégica con la Gobernación, liderada por Sergio Giacaman, y los alcaldes de las zonas afectadas. "Solamente si trabajamos unidos, articulados y con voluntad política vamos a hacer de esta reconstrucción un ejemplo de colaboración público y privada", agregó, haciendo un llamado abierto a gremios y otras compañías a sumarse a la cruzada.

Reconstrucción de la escuela

Uno de los puntos críticos de la reconstrucción es la infraestructura educacional. El presidente de Desafío confirmó el compromiso de la fundación para reconstruir la escuela del sector, infraestructura clave para la comunidad.

"Esta escuela necesita una reconstrucción temprana. Necesitamos partir las clases en marzo y es por eso que vamos a seguir empujando con fuerza, tanto para las viviendas como para los servicios públicos", afirmó Birrell, quien detalló que ya se está realizando el cruce de información y catastro para evitar duplicidad de ayudas y ser eficientes en el gasto.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, valoró el apoyo, pero advirtió sobre los costos reales de la reconstrucción. "Efectivamente, yo creo que con $ 20 mil millones quedaríamos cortos, porque solamente la escuela salió $ 3 mil millones en construirla", explicó el edil, subrayando que la reconstrucción no es sólo de "techos", sino de una comunidad turística y de emprendedores que lo perdió todo.

Por su parte, el gobernador Sergio Giacaman entregó un mensaje de resiliencia regional. "La capacidad de despliegue hace posible creer que podemos volver a levantarnos. La región ha sufrido una catástrofe brutal, es devastador, pero esto nos da una luz de esperanza y el Biobío se volverá a levantar, igual que en 2010".

Canales de donación

María Victoria Martabit, gerenta de Asuntos Corporativos de Banco de Chile, indicó que la institución ha puesto a disposición todos sus canales digitales y físicos para la recaudación, enfatizando la transparencia del proceso.

"Entendemos que la colaboración pública y privada es fundamental (...) El Banco de Chile tiene una vocación de servicio y vamos a seguir en la zona apoyando tanto al gobernador como los alcaldes en todo lo que requieran", sostuvo la ejecutiva, quien además extendió a otras instituciones financieras la invitación a unirse, recalcando que ante una catástrofe nacional, la competencia queda de lado.

La campaña tendrá como destino la reconstrucción, además de la escuela, de viviendas, y financiar apoyo para emprendedores y operativos de salud para las familias afectadas. En una señal de transparencia con quienes realicen aportes económicos, Desafío Levantemos Chile comprometió entregar detalles periódicos del gasto con los recursos recaudados.