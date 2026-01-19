DP World Lirquén retoma operaciones con dotación ajustada y confirma 200 trabajadores afectados por incendios

La compañía, de capitales dubaitíes tiene una dotación de aproximadamente 1.000 trabajadores, de los cuales 200 resultaron damnificados por el fuego y dos perdieron la vida este sábado. "Estamos enfocados 100% en ellos”, señaló el gerente general de la compañía, Michael Spoerer.

Tras el paso de los incendios forestales que afectaron gravemente a la zona costera de la Región del Biobío, el terminal portuario DP World Lirquén confirmó que sus instalaciones se encuentran operativas y que las actividades serán retomadas desde la tarde de este lunes, luego que fuera restablecido el suministro eléctrico y de agua potable.

En conversación con DF Regiones, el gerente general de la compañía, Michael Spoerer, explico que la reanudación de las labores será de manera escalonada. “El puerto en sí está operativo. Tenemos presupuestado iniciar el segundo turno hoy con trabajo más interno, y para mañana ya estar al primer turno abierto normalmente para recibir buques” y retomar la cadena logística, explicó el ejecutivo.

Sin embargo, Spoerer aclaró que, si bien la infraestructura está intacta, la operación se realizará con una capacidad laboral reducida debido al impacto humano de la catástrofe. “Vamos a echar a andar de nuevo el puerto, pero sí vamos a tener reducción por personas. Vamos a estar un poquito más lentos, pero garantizando la seguridad”, indicó.

Impacto social

DP World Lirquén es uno los principales terminales portuarios de la Región del Biobío, ubicado justamente en una de las zonas más siniestradas por los incendios del fin de semana y cuyos focos aún permanecen activos. La compañía, de capitales dubaitíes tiene una dotación de aproximadamente 1.000 trabajadores, de los cuales 200 resultaron damnificados por el fuego y dos perdieron la vida este sábado.

“Tenemos una catástrofe de cerca de 200 trabajadores. Lamentablemente tuvimos dos trabajadores portuarios fallecidos. Estamos enfocados 100% en ellos”, señaló Spoerer, quien aclaró que ante la merma en la dotación, la empresa operará cubriendo los turnos con el personal disponible que no fue afectado.

Consultado sobre si el fuego alcanzó las instalaciones, el ejecutivo precisó que el puerto no sufrió daños, pero que el siniestro alcanzó algunas áreas del "antepuerto", una explanada de tierra de 10 hectáreas. Spoerer destacó que esta zona funcionó como un cortafuegos clave, protegiendo a poblaciones aledañas como La Conquista.

Respecto a las pérdidas económicas por los días de paralización, la compañía fue enfática en señalar que no es el momento de realizar balances financieros. “No hemos hecho ese cálculo. Eso pasa a segundo plano para nosotros. No es algo que nos interese ahora; de ahí en adelante quizás, pero hoy nos preocupamos de levantar a nuestra gente”, afirmó.

Cadena logística

En cuanto a la cadena de suministro, DP World Lirquén informó que no tenían naves agendadas durante los días más críticos de la emergencia (domingo y lunes), y que el próximo buque arribará este martes, coincidiendo con la reapertura del terminal.

Spoerer aseguró que han mantenido contacto con clientes estratégicos como CMPC, Arauco y las navieras, quienes han manifestado su apoyo ante la contingencia. “A medida que podamos cumplir con las cuadrillas, vamos a ir atendiendo normal. Tenemos que ralentizar, pero ir de a poco recuperando la normalidad”, sostuvo.

Finalmente, sobre las restricciones de movilidad, el ejecutivo valoró la coordinación con las Fuerzas Armadas durante el toque de queda, señalando que los accesos al puerto están habilitados y que los trabajadores cuentan con los permisos necesarios para transitar y mantener la continuidad operacional del comercio exterior en la región.