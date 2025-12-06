En una desafiante final en Calama, Deportes Concepción buscará ascender a Primera A con sus deudas saneadas

El club penquista, controlado mayoritariamente por Inversiones Vicjo, podría ascender a Primera A sin la deuda de arrastre de más de $ 1.350 millones y proyecta duplicar sus ingresos si es que logra vencer a Cobreloa en Calama.

Un partido difícil es el que ha tenido Deportes Concepción, uno de los clubes emblemáticos de la Región del Biobío, que disputa su ascenso a Primera A frente a Cobreloa en Calama y culmina una reestructuración financiera, con la cancelación de la última cuota de su deuda de arrastre de más de $ 1.350 millones, tras años de crisis que incluyeron la desafiliación de la ANFP en 2016.

“El Conce Sociedad Anónima Deportiva Profesional” es la nueva estructura societaria, fiscalizada por Comisión para el Mercado Financiero, cuyo control mayoritario responde a Inversiones Vicjo SpA, del empresario Víctor Rubio, con un 86,16% de participación; seguida del Club Social y Deportes Concepción (organización sin fines de lucro y propietaria de los campos deportivos) con un 11,39% y otros 10 accionistas menores. Juntos han logrado sanear la economía lila, logrando una mejora sustancial en su solvencia y menor exposición al riesgo financiero.

En diciembre, el club concretará el pago total de la deuda reconocida con la ANFP, que ascendía a $ 1.350 millones. El director de Estrategia de Deportes Concepción, Luciano Inzunza, señaló que con este pago se deja atrás el pasivo que "aparecía manchando de alguna manera al club ante el ente regulador".

Finanzas del club

El ascenso a Primera B en 2024, se tradujo en un aumento del 66% en los ingresos totales. Según explicó Inzunza, ha habido un crecimiento importante en el "borderó" o venta de entradas, que subieron 132,78% respecto a 2023, con una asistencia promedio cercana a los 7.500 espectadores por partido y un aumento de 1.400 a 2.500 abonados.

Esa es parte de la estrategia que los lilas han adoptado para fidelizar a sus hinchas. Inzunza enfatizó que “El abono ya no es solo un descuento, sino una experiencia complementaria (…) ofreciendo el sorteos de autos, viaje y eventos exclusivos”. El desafío también apuntó a reencantar a los sponsors que confiaran en la marca.

Según consta en la Memoria Anual de 2024, el club “renovaciones de contratos, suscribió́ nuevos acuerdos comerciales y de licencias con un importante número de empresas asociadas, ofreciendo distintas alianzas estratégicas que permitieron ingresos anuales de $ 207.230 millones”, cifra que representa una disminución de 12,6% en comparación con el año anterior, cuando se obtuvieron flujos por $ 237 millones por el mismo concepto.

Inzunza destacó que la marca Deportes Concepción está ligada a la familia penquista y la ciudad como ejes fundamentales, mientras que un tercer pilar se asocia al espectáculo. “Apuntamos a que cada vez que Deportes Concepción tenga algo se entienda como un espectáculo que nuestro público pueda disfrutar”. Un reflejo de esta definición es el último partido jugado en estadio “Ester Roa Rebolledo” de Concepción, con una hinchada de 29 mil personas apoyando al plantel.

Ascenso a Primera A

Un ascenso a Primera A, ya sea que logre la hazaña este domingo en Calama, o en próximas campañas, tendría un impacto económico exponencial. Los ingresos por derechos de televisión, a través de las transmisiones de TNT podrían aumentar de $1.400 millones (Primera B) a cerca de $2.800 millones y traducirse en un incremento de 50% por auspicios.

Independiente del resultado de este fin de semana en Calama por el ascenso a Primera A, los indicadores financieros de Deportes Concepción han demostrado que el "León de Collao" ruge más allá de la cancha.