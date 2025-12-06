Click acá para ir directamente al contenido
En una desafiante final en Calama, Deportes Concepción buscará ascender a Primera A con sus deudas saneadas

El club penquista, controlado mayoritariamente por Inversiones Vicjo, podría ascender a Primera A sin la deuda de arrastre de más de $ 1.350 millones y proyecta duplicar sus ingresos si es que logra vencer a Cobreloa en Calama.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Sábado 6 de diciembre de 2025 a las 08:55 hrs.

