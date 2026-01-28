Essbio anuncia condonación total de deuda a clientes damnificados por incendios forestales en Biobío
La medida incluye la suspensión de cortes y el congelamiento de intereses hasta fines de febrero, beneficiando a cientos de familias en Penco y Tomé.
Noticias destacadas
En un esfuerzo conjunto con las autoridades locales, Essbio oficializó la condonación del 100% de la deuda de agua potable para aquellos clientes cuyas viviendas resultaron destruidas por los incendios forestales en la Región del Biobío. La medida, que se aplicará tras un catastro técnico, busca mitigar el impacto económico en las zonas más golpeadas, como Penco y Tomé.
La compañía confirmó además la suspensión de cortes por deuda y del cobro de intereses por mora hasta fines de febrero en Penco, Lirquén y Punta de Parra, sumado a la reposición gratuita de medidores.
El gerente regional de Essbio, Peter Schmohl, explicó que desde la sanitaria “entendemos la difícil situación por la que están pasando muchas familias, por ello, en coordinación con las autoridades sectoriales, levantaremos un catastro de nuestros clientes que fueron directamente afectados por esta emergencia para condonar su deuda, independiente de su antigüedad”.
Impacto y Beneficiarios
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, cuantificó el número de familias que en su comuna se encuentran en esta condición. “Más de 1.300 familias fueron damnificadas y cerca de 500 viviendas dañadas. Este beneficio es una tremenda noticia para los vecinos. Les va a alivianar muchísimo el costo a quienes hoy están tratando de pararse”.
Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó la importancia de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para ejecutar el alivio financiero. “Aquí había dos requerimientos que los vecinos nos estaban pidiendo y estaban muy preocupados. Primero, que hoy no tienen dinero para pagar sus cuentas, y que Essbio anuncie que el 100% de la deuda va a ser condonada para las personas que tienen ficha FIBE. Eso es una tranquilidad muy grande”.
Finalmente, Essbio recordó que existen canales abiertos a través de teléfonos y mesas de ayuda para asistir a quienes tienen dudas o consultas sobre cómo opera este beneficio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar iconico Mercado del Mar de Coquimbo
Comienza a cerrarse así un largo proceso marcado por observaciones técnicas, rediseños del proyecto y dificultades para estructurar su financiamiento. La iniciativa es considerada clave para la recuperación urbana y económica del sector puerto de la ciudad.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete