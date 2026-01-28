Essbio anuncia condonación total de deuda a clientes damnificados por incendios forestales en Biobío

La medida incluye la suspensión de cortes y el congelamiento de intereses hasta fines de febrero, beneficiando a cientos de familias en Penco y Tomé.

En un esfuerzo conjunto con las autoridades locales, Essbio oficializó la condonación del 100% de la deuda de agua potable para aquellos clientes cuyas viviendas resultaron destruidas por los incendios forestales en la Región del Biobío. La medida, que se aplicará tras un catastro técnico, busca mitigar el impacto económico en las zonas más golpeadas, como Penco y Tomé.

La compañía confirmó además la suspensión de cortes por deuda y del cobro de intereses por mora hasta fines de febrero en Penco, Lirquén y Punta de Parra, sumado a la reposición gratuita de medidores.

El gerente regional de Essbio, Peter Schmohl, explicó que desde la sanitaria “entendemos la difícil situación por la que están pasando muchas familias, por ello, en coordinación con las autoridades sectoriales, levantaremos un catastro de nuestros clientes que fueron directamente afectados por esta emergencia para condonar su deuda, independiente de su antigüedad”.

Impacto y Beneficiarios

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, cuantificó el número de familias que en su comuna se encuentran en esta condición. “Más de 1.300 familias fueron damnificadas y cerca de 500 viviendas dañadas. Este beneficio es una tremenda noticia para los vecinos. Les va a alivianar muchísimo el costo a quienes hoy están tratando de pararse”.

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó la importancia de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para ejecutar el alivio financiero. “Aquí había dos requerimientos que los vecinos nos estaban pidiendo y estaban muy preocupados. Primero, que hoy no tienen dinero para pagar sus cuentas, y que Essbio anuncie que el 100% de la deuda va a ser condonada para las personas que tienen ficha FIBE. Eso es una tranquilidad muy grande”.

Finalmente, Essbio recordó que existen canales abiertos a través de teléfonos y mesas de ayuda para asistir a quienes tienen dudas o consultas sobre cómo opera este beneficio.