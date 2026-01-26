Municipipalidad de Chiguayante interpone recurso de protección contra CGE por masivos cortes de energía durante último invierno

La medida busca que la justicia obligue a la distribuidora a ejecutar planes de mantención preventiva e inversiones inmediatas en la red, y de ser acogida podría plantear un precedente legal para todo el sector.

La Municipalidad de Chiguayante, Región del Biobío, interpuso un recurso de protección en contra de la Compañía General de Electricidad (CGE) por el masivo corte de luz que en junio de 2025 afectó a casi 58 mil clientes de esa comuna, quienes estuvieron sin suministro de energía por alrededor de 36 horas. La medida busca que la justicia obligue a la distribuidora a ejecutar planes de mantención preventiva e inversiones inmediatas en la red.

La acción legal, encabezada por el alcalde Jorge Lozano, apunta directamente a la responsabilidad corporativa de la compañía, en los extensos cortes de luz ocurridos durante el temporal de viento y lluvia que azoto a la zona entre el 14 y 15 de junio de 2025 y dejó a oscuras a sectores residenciales de alta densidad de población como Lonco, Villuco, Valle La Piedra y el centro cívico de la comuna, y dañó además 25 empalmes eléctricos clave para la red eléctrica local.

Según consta en el documento, el municipio considera esta interrupción como “ilegal y arbitraria”, además constituir un incumplimiento en las obligaciones que la CGE tiene respecto a la concesión.

Si bien CGE informó en su momento que los vientos de hasta 109 km/h en la zona provocaron daños en la infraestructura, el municipio sostiene que el colapso del servicio no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la "nula o mala mantención de las líneas".

"Es inaceptable que todos los años acaezca lo mismo, de modo que no estamos en presencia ni de fuerza mayor, ni caso fortuito, sino que de negligencia de la empresa concesionaria", señala el documento presentado al Tribunal penquista, donde además cita como precedente fallas de similares características en los inviernos de 2023 y 2024.

Oficios a la SEC y al Seremi

A través de este recurso, la Municipalidad solicitó a la Corte de Apelaciones que oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a la Seremi de Energía del Biobío para que informen sobre los procesos de fiscalización vigentes contra CGE en la zona.

En concreto, pide transparentar la fecha en que realizó la última fiscalización en terreno a las estaciones de distribución que la compañía tiene en Chiguayante y conocer si es que existen procedimientos administrativos sancionatorios en curso por cortes de suministro.

Para el alcalde Lozano, no existe un "Plan de Contingencia de Invierno" efectivo, situación que vulnera las garantías constitucionales de los vecinos, afectando no sólo la propiedad privada, sino la integridad física; por ejemplo, de pacientes electrodependientes y el funcionamiento de la red de salud pública.

A fin de evitar la ocurrencia de nuevos eventos de este tipo e impacto, el municipio solicitó al Tribunal que CGE realice una "reposición y mantención integral" de todos sus sistemas en la comuna, además de la realización de un estudio de impacto inmediato y programas de capacitación a la comunidad sobre seguridad eléctrica.

De ser acogido el recurso, la distribuidora podría enfrentar nuevas exigencias en sus estándares de operación y mantenimiento en la Región del Biobío, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las concesionarias ante eventos climáticos previsibles.