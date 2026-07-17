Kast anuncia inyección de $ 600 millones al GORE Biobío para enfrentar emergencias ocasionadas por sistema frontal

Los recursos serán destinados a Penco, Tomé, Arauco y Talcahuano. Durante su visita a la región, el Mandatario visitó el sector de Cerro Verde donde evidenció la devastación de las olas que ingresaron a las viviendas producto de las fuertes marejadas.

El Presidente José Antonio Kast anunció que el Gobierno destinará $ 600 millones para ir en ayuda de las comunas más golpeadas en la Región del Biobío por el reciente sistema frontal. Durante su visita a la región, el mandatario confirmó un apoyo económico extraordinario considera la asignación de $ 350 millones para la comuna de Penco y $ 250 millones destinados a Tomé, Arauco y Talcahuano.

La inyección de estos recursos extraordinarios, ya que el presupuesto del 2% de emergencia del GORE Biobío fue ejecutado tras los incendios forestales de enero, tienen como objetivo agilizar la recuperación de las comunas donde la crecida de los ríos, el viento y el llamado “meteotsunami” causaron estragos. La región registra unas más de 608 familias afectadas y 12 viviendas con pérdida total.

Tras la reunión sostenida con autoridades civiles y militares en la zona durante la Mesa Técnica por Evento Meteorológico, el jefe de Estado aclaró que “uno puede hacer, dentro de lo que es la ley de presupuestos y dentro del presupuesto regional, modificaciones puntuales y ajustes presupuestarios para poder abordar una emergencia, siempre cumpliendo los parámetros exigidos por la autoridad contralora”.

En esa línea, enfatizó la necesidad de mantener un trabajo coordinado, rápido y apegado a la institucionalidad para focalizar la ayuda. “Aquí no hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener”, afirmó el mandatario.

El gobernador regional, Sergio Giacaman valoró la flexibilidad del Ejecutivo para habilitar estos aportes mediante ajustes a los fondos regulares. “Ya hemos tomado contacto con al menos cuatro de los municipios que tienen mayor afectación para transferirles recursos para que ellos puedan abordar esta emergencia. No es algo que se acostumbre, no está en la atribución del Gobierno Regional, pero yo agradezco la disposición del Gobierno para permitirnos hacerlo así”, detalló.

El sistema frontal que impactó con inusual fuerza a las comunas costeras, reforzó la necesidad de analizar los escenarios futuros que permitan fortalecer la red de prevención y reacción ante emergencias a través de Senapred. Giacaman indicó que “si hubiéramos sabido que existía un fenómeno así, se habría podido tomar otras medidas y haber evitado situaciones de riesgo que se dieron ayer”.

Tras la reunión, el Presidente Kast se dirigió al sector de Cerro Verde en Penco, donde dialogó con vecinos quienes perdieron sus viviendas luego que las fuertes marejadas registradas al mediodía de ayer, con olas de unos cuatro metros de altura, que ingresaron a las viviendas.