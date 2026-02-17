Exportaciones nacionales: Chile cierra 2025 con auge minero en envíos del norte mientras el desplome industrial golpea al Biobío

Una marcada disparidad geográfica caracterizó el comercio exterior de diciembre. Mientras regiones como Coquimbo y Atacama anotaron expansiones sobre el 90% impulsadas por el cobre y el hierro, los envíos del Biobío se contrajeron en un 31,5%, por el retroceso en los envíos forestales.

Una gran disparidad registraron las exportaciones en las distintas regiones del país durante 2025. Aunque las zonas mineras anotaron un alza en los envíos, en el Biobío los envíos forestales marcaron un retroceso respecto del año previo, lastrando las cifras.

De acuerdo con los boletines regionales del INE, Antofagasta, Atacama y Coquimbo anotaron aumentos importantes. En la Región de Antofagasta, los embarques alcanzaron US$ 3.160 millones en diciembre de 2025, lo que representó un alza interanual de 7,5%. La minería explicó el resultado, con un crecimiento de 7,3%, mientras que cobre y hierro concentraron el 80,8% de los despachos. China se mantuvo como principal destino, con una participación de 47,7%, seguida por Estados Unidos y Japón.

Atacama registró uno de los mayores incrementos del país. Los envíos totalizaron US$ 1.043,7 millones en 2025, con un alza de 91,7% respecto a diciembre del año anterior. La minería creció 99,7% en doce meses y el cobre y hierro representaron el 64,4% de la canasta exportadora. China fue el principal mercado de destino, concentrando el 33,4% de los embarques.

En Coquimbo, las exportaciones sumaron US$ 667,3 millones en el duodécimo mes, lo que implicó un aumento de 128,5% interanual. El sector minero incidió con un crecimiento de 124,8%, y cobre y hierro explicaron el 83% del total regional. China e India concentraron más del 80% de los envíos.

Más al norte, Tarapacá también mostró cifras positivas. La región exportó US$ 515,1 millones en diciembre, con un alza de 3,3%. La minería creció 2% y el cobre y hierro representaron el 85,1% del total regional. China, México y Corea del Sur fueron los principales destinos.

En tanto, Arica y Parinacota fue la única región del norte que presentó una leve baja en el último mes del año. Sus exportaciones alcanzaron US$ 27,7 millones en diciembre, con una baja de 3,3% interanual, marcada por un descenso de 32,4% en minería. Pero en el acumulado del año, la región cerró el año con un alza de 5,4% y envíos que sumaron US$ 319,5 millones.

Retroceso forestal

Las exportaciones de la Región del Biobío cerraron 2025 con una fuerte contracción. De acuerdo a las cifras del INE, los envíos en diciembre llegaron a US$ 303,4 millones, cifra que representa una variación interanual negativa de 31,5%.

Este descenso está marcado fundamentalmente por la variación negativa de 33% en el sector industria, lo que se tradujo en montos exportados por US$ 291 millones.

En concreto, el sector fabril penquista envió al exterior productos por US$ 143,3 millones menos que en diciembre de 2024, marcados por una menor participación de la fabricación de celulosa, papel y cartón, actividad que se desplomó un 48,5%; seguida por el rubro forestal con una baja de 29,6% y la refinería de petróleo y derivados, que retrocedió un 29,5%.

En el cierre del año, la zona sumó envíos al exterior por US$ 4.230 millones, una caída de 18,5% en el año.

Pese a la caída, las actividades de fabricación de celulosa, forestales y alimentos se mantuvieron como los pilares de la matriz exportadora, concentrando el 79,4% del total regional, con montos de US$ 99,4 millones, US$ 93,3 millones y US$ 48,3 millones respectivamente. A nivel de productos específicos, la celulosa, la madera aserrada y la madera contrachapada representaron conjuntamente el 47,6% de la canasta exportadora del último mes de 2025.

En tanto, los demás sectores productivos mostraron cifras azules. El sector silvoagropecuario y minería, que exportaron en conjunto US$ 9,8 millones, anotaron alzas interanuales de 69,9% y 1.964,8% respectivamente. El sector pesca registró un incremento de 6,7% en el mismo período. Sin embargo, el sector denominado "Resto de Exportaciones" profundizó la tendencia negativa general con una disminución del 45,4%.

Durante el período, América se mantuvo como el principal continente de destino con una participación del 49% y envíos por US$ 148,6 millones, pese a ser el mayor consumidor de productos nacionales, mostró un descenso de 8,5%.

La contracción de la demanda asiática fue determinante para la región. Recibió el 37% de los envíos regionales, lo que representó una baja interanual de 46,2%, con US$ 112,4 millones en el total de los despachos del Biobío.

Europa fue la excepción positiva entre los grandes bloques, recibiendo envíos por US$ 24,3 millones, lo que implicó un alza de 5,8%, equivalente a US$ 1,3 millones adicionales. En tanto, África y Oceanía mostraron bajas de 1,8% y 31,8% respectivamente.