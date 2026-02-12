Grenergy obtiene US$ 355 millones para su plataforma Central Oasis en Chile
Con esta operación, la multinacional española roza los US$ 1.600 millones obtenidos en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis: Oasis de Atacama, en el norte de Chile, y Central Oasis, en las regiones de Gran Teno, Maule y Aysén.
La multinacional española productora de energía limpia Grenergy informó el jueves que cerró una financiación sénior sin recurso por US$ 355 millones para las plantas Gran Teno, Tamango y Planchón, que suman una capacidad de 398 MW solares y 1,4 GWh de almacenamiento y pertenecen a la plataforma Central Oasis en Chile.
La financiación fue suscrita con un sindicato internacional de bancos liderado por BNP Paribas como banco coordinador, y en el que también han participado Banco Santander y Rabobank.
"Esta operación permitirá refinanciar los proyectos solares e hibridar Gran Teno, con una capacidad de 241MW solares y 884MWh, y Tamango, con 49MW solares y 158 MWh, ambos actualmente en operación, así como la construcción del proyecto híbrido Planchón, con una capacidad de 108MW solares y 379MWh", indicó en un comunicado fechado en Madrid.
"Todos estos activos forman parte de Central Oasis, una de las plataformas de baterías de Grenergy en el país", agregó. Estos tres proyectos disponen de acuerdos de venta de energía solar a largo plazo (PPA). Adicionalmente, la energía restante se comercializará a través de GR Power, la filial de comercialización de energía de Grenergy en Chile.
"Con esta nueva transacción, Grenergy roza los US$ 1.600 millones obtenidos en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis: Oasis de Atacama, en el norte de Chile, y Central Oasis, en las regiones de Gran Teno, Maule y Aysén", dijo la firma.
Expansión del modelo Oasis
La plataforma Central Chile contempla una capacidad solar de 1,1 GW y 4 GWh de almacenamiento, con una inversión estimada de US$ 900 millones. Su entrada en operación está prevista para los años 2026 y 2027.
Según explicó la empresa, Central Oasis busca replicar el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado por Grenergy en Oasis de Atacama, una de las mayores plataformas de baterías del mundo y la primera de Latinoamérica. "El éxito de Oasis de Atacama y Central Chile abre el camino hacia una nueva generación de proyectos híbridos que la compañía prevé llevar a otros mercados, incluyendo España", dijo.
"Esta operación refuerza el respaldo de la banca internacional a nuestro modelo de hibridación, iniciado en Oasis de Atacama y ahora extendido con Central Oasis. Además, confirma nuestra capacidad de ejecución, tanto en el desarrollo y la firma de PPAs, como en materia de financiación”, afirmó David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, en el comunicado.
