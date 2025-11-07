Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá Empresas
Empresas

Juan Carlos Toledo Della Riva, director de Hoteles Terrado: “Se ha instalado una percepción negativa algo exagerada en torno a la seguridad regional”

El ejecutivo representa una nueva generación de liderazgo familiar, con profundas raíces iquiqueñas. Junto a su hermana María Viviana y su padre Juan Carlos Toledo Niño de Zepeda lideran la cadena familiar.

Por: Camila Bejarano

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 13:40 hrs.

regiones IQUIQUE hotelería hoteles empresas economia chilena turismo Antofagasta Tarapacá
<p>Juan Carlos Toledo Della Riva, director de Hoteles Terrado: “Se ha instalado una percepción negativa algo exagerada en torno a la seguridad regional”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Best Lawyers lanza guía 2026 para Chile: 16 estudios y 43 abogados alcanzan el máximo reconocimiento
2
Empresas

Condenan a Costanera Norte y Sacyr a indemnizar con $ 1.387 millones a cinco empresas afectadas por desborde del río Mapocho en 2016
3
Economía y Política

IPC de octubre sorprende sin variación y la inflación anual se modera a 3,4%, su nivel más bajo desde abril de 2021
4
DF MAS

Quién es el nuevo CFO de Global66
5
Empresas

Mayores gastos por nuevo plan estratégico arrastran a Cencosud a cerrar el tercer trimestre con pérdidas por $ 15 mil millones
6
Mercados

BlackRock mueve la grúa en el mercado chileno y ficha a exdirector de distribución de Toesca
7
Empresas

Pioneros en strip centers buscan seguir ampliando su legado en la capital y evalúan su primer proyecto mixto
8
Empresas

Utilidades de CMPC se desploman 66% a septiembre por "condiciones complejas" en el mercado global de papel y celulosa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete