Puerto de Iquique rompe su récord histórico de transferencia de carga y se encamina a cerrar 2025 con un alza de 40%
El recinto portuario superó los máximos alcanzados en 2008 y 2023, impulsado por un crecimiento diversificado de sus operaciones y un fuerte aumento en exportaciones, importaciones y tráfico de contenedores.
Noticias destacadas
El Puerto de Iquique cerró 2025 con el mayor volumen de transferencia de carga de su historia. Entre enero y noviembre del año pasado, el recinto movilizó 3.220.263 toneladas, superando los registros de 2008 y 2023, cuando se alcanzaron 3.018.361 y 3.002.875 toneladas, respectivamente, según cifras de la Empresa Portuaria Iquique.
A diferencia de los récords anteriores, asociados a proyectos mineros específicos, el desempeño de 2025 respondió a un crecimiento más sostenido y diversificado. A ello se sumó una recuperación relevante del flujo de carga de tránsito, particularmente vinculada a Bolivia, además del aumento en servicios portuarios, la atención de nuevas naves y el manejo de cargas especiales como baterías BESS y proyectos mineros, reflejando una mayor versatilidad operativa del terminal.
El gerente general de la estatal portuaria Rubén Castro, señaló que el puerto pasó de transferir en promedio 2,5 millones de toneladas anuales a proyectar cerca de 3,5 millones al cierre de 2025, lo que implica un crecimiento del orden del 40%. A su juicio, el resultado obedece a una estrategia orientada a fortalecer la competitividad y diversificar las operaciones, donde el desarrollo del terminal multioperado ha sido clave para ampliar la matriz de servicios, aportar al empleo y al dinamismo económico regional.
Fuerte avance en indicadores operacionales
Las cifras mensuales refuerzan la tendencia. En noviembre, la transferencia de carga aumentó 70% en comparación con igual mes de 2024, mientras que el acumulado enero a noviembre mostró un alza de 35%. En ese mismo mes se atendieron 37 naves, ocho más que un año antes y en el balance anual se registró un aumento de 55 naves.
En comercio exterior, las exportaciones crecieron 64% en noviembre y 26% en el acumulado anual. Las importaciones, en tanto, aumentaron 52% en el mes y 49% entre enero y noviembre. El mayor dinamismo también se reflejó en la carga contenedorizada, que subió 91% en noviembre y 37% en el acumulado. El tráfico de TEU alcanzó 40.272 unidades en noviembre, un incremento de 97% frente al mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual el avance fue de 39%. El movimiento total de contenedores creció 96% en noviembre y 38% en el año.
Con estos resultados, el Puerto de Iquique cerró 2025 con cifras históricas, consolidando su rol estratégico en la logística regional y el comercio exterior del norte del país.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete