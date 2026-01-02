Puerto de Iquique rompe su récord histórico de transferencia de carga y se encamina a cerrar 2025 con un alza de 40%

El recinto portuario superó los máximos alcanzados en 2008 y 2023, impulsado por un crecimiento diversificado de sus operaciones y un fuerte aumento en exportaciones, importaciones y tráfico de contenedores.

El Puerto de Iquique cerró 2025 con el mayor volumen de transferencia de carga de su historia. Entre enero y noviembre del año pasado, el recinto movilizó 3.220.263 toneladas, superando los registros de 2008 y 2023, cuando se alcanzaron 3.018.361 y 3.002.875 toneladas, respectivamente, según cifras de la Empresa Portuaria Iquique.

A diferencia de los récords anteriores, asociados a proyectos mineros específicos, el desempeño de 2025 respondió a un crecimiento más sostenido y diversificado. A ello se sumó una recuperación relevante del flujo de carga de tránsito, particularmente vinculada a Bolivia, además del aumento en servicios portuarios, la atención de nuevas naves y el manejo de cargas especiales como baterías BESS y proyectos mineros, reflejando una mayor versatilidad operativa del terminal.

El gerente general de la estatal portuaria Rubén Castro, señaló que el puerto pasó de transferir en promedio 2,5 millones de toneladas anuales a proyectar cerca de 3,5 millones al cierre de 2025, lo que implica un crecimiento del orden del 40%. A su juicio, el resultado obedece a una estrategia orientada a fortalecer la competitividad y diversificar las operaciones, donde el desarrollo del terminal multioperado ha sido clave para ampliar la matriz de servicios, aportar al empleo y al dinamismo económico regional.

Fuerte avance en indicadores operacionales

Las cifras mensuales refuerzan la tendencia. En noviembre, la transferencia de carga aumentó 70% en comparación con igual mes de 2024, mientras que el acumulado enero a noviembre mostró un alza de 35%. En ese mismo mes se atendieron 37 naves, ocho más que un año antes y en el balance anual se registró un aumento de 55 naves.

En comercio exterior, las exportaciones crecieron 64% en noviembre y 26% en el acumulado anual. Las importaciones, en tanto, aumentaron 52% en el mes y 49% entre enero y noviembre. El mayor dinamismo también se reflejó en la carga contenedorizada, que subió 91% en noviembre y 37% en el acumulado. El tráfico de TEU alcanzó 40.272 unidades en noviembre, un incremento de 97% frente al mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual el avance fue de 39%. El movimiento total de contenedores creció 96% en noviembre y 38% en el año.

Con estos resultados, el Puerto de Iquique cerró 2025 con cifras históricas, consolidando su rol estratégico en la logística regional y el comercio exterior del norte del país.