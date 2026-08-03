Desde La Araucanía piden al Gobierno que se decrete emergencia agrícola tras paso de devastador sistema frontal
Las precipitaciones registradas durante este fin de semana en la zona centro - sur obligó a evacuaciones masivas entre Maule y La Araucanía. Ciudades como Concepción, Angol y Constitución son las más afectadas. El balance registra más de 6 mil damnificados.
Noticias destacadas
Más de 6 mil personas aisladas y dos fallecidos son algunas de las cifras que dejó el sistema frontal que este fin de semana azotó con mayor intensidad entre las regiones de Maule y La Araucanía. En esta última región, autoridades piden que se decrete emergencia agrícola producto del aumento de las precipitaciones y el caudal de los ríos. Este escenario, ocasionó inundaciones en distintas localidades y obligó a Enel a abrir las compuertas de la Central Hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmaron el despliegue de organismos de emergencia, municipios y las Fuerzas Armadas para ir en rescate de las comunidades aisladas y proteger las zonas pobladas ante la inminente subida de los caudales.
Las remociones de masa y la intensidad de los vientos cobraron la vida de dos personas en Panguipulli, Región de Los Ríos, luego que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se desplazaban.
Inundaciones
En las regiones del Biobío y La Araucanía, la crecida de los ríos obligó encendió las alarmas y obligó a evacuar de urgencia sectores como Santa Rita, Puente 1 y El Queule en Concepción, debido al desborde del río Andalién.
Por su parte, Enel Generación abrió las compuertas de la Central Hidroeléctrica Pangue. La compañía eléctrica detalló mediante un comunicado que estas acciones se realizan como una gestión preventiva en la operación del embalse, buscando reducir en parte el impacto que el sistema frontal podría ocasionar en el aumento del caudal del río Biobío y proteger así a las comunidades ubicadas aguas abajo de las instalaciones.
En La Araucanía, autoridades como el alcalde de Padre Las Casas, Mario González, y representantes del agro, están solicitando a las autoridades que se decrete emergencia agrícola en la zona, argumentando que los suelos están saturados, lo que afectará los cultivos. El escenario más complejo se evidencia en la comuna de Angol, donde el desborde del río Rehue provocó inundaciones en sectores urbanos, dejando a más de un centenar de familias bajo el agua y el barro.
Mientras tanto, en la Región de Maule, la localidad de Putú, en la comuna de Constitución, sufrió un devastador aluvión de barro que sepultó vías y causó graves daños en viviendas. La fuerza del agua provocó un socavón y la caída de un vehículo liviano, cuyo ocupantes salvaron ilesos.
Ante la emergencia, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, efectivos del Ejército y personal reforzado de Carabineros, trabajaron en las labores de mitigación, como el despeje de caminos para mantener la conectividad y el rescate de personas.
Pronóstico
De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, en las próximas horas, el sistema frontal debiera debilitarse; sin embargo, en todas las regiones afectadas, continuarán las lluvias y se mantendrán activadas las Alertas Roja, por riesgo de desborde.
Expertos en meteorología, como el agroclimatólogo Patricio González de la Universidad de Talca, proyectó que el fenómeno de El Niño podría mantenerse con esta intensidad durante agosto. Michel De L'Herbe, experto en prevención de riesgos y desastres, recalcó que la principal complejidad está determinada por la saturación de los suelos, lo que junto a intensas precipitaciones y una isoterma alta, con lluvia sobre la nieve en la cordillera, propician escenarios de deshielos, crecidas de ríos y remociones de masa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Pablo Zenteno, exdirector del Trabajo:“El crecimiento no puede condicionarse a tener menos derechos laborales”
La exautoridad acusó que se está “incumpliendo” el compromiso de no cambiar la Ley de 40 Horas y cree que flexibilizar la jornada sin resguardos puede traducirse en mayor precariedad.
Tras liderar Capitalizarme por una década, Gabriel Cid se instala en San Francisco con su nueva startup de IA
El emprendedor dejó la gerencia de la plataforma inmobiliaria que fundó en 2014 para dedicarse a Nexor AI, que construye infraestructura de inteligencia artificial para empresas.
Tercer día de formalización de caso Sartor: Tribunal decreta arresto domiciliario para exdirector de inversiones de la AGF
Alfredo Harz se convirtió en el quinto imputado con medida cautelar zanjada. El Ministerio Público argumenta las prisiones preventivas que solicitó en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, y otros dos investigados.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete