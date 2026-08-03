Desde La Araucanía piden al Gobierno que se decrete emergencia agrícola tras paso de devastador sistema frontal

Las precipitaciones registradas durante este fin de semana en la zona centro - sur obligó a evacuaciones masivas entre Maule y La Araucanía. Ciudades como Concepción, Angol y Constitución son las más afectadas. El balance registra más de 6 mil damnificados.

Más de 6 mil personas aisladas y dos fallecidos son algunas de las cifras que dejó el sistema frontal que este fin de semana azotó con mayor intensidad entre las regiones de Maule y La Araucanía. En esta última región, autoridades piden que se decrete emergencia agrícola producto del aumento de las precipitaciones y el caudal de los ríos. Este escenario, ocasionó inundaciones en distintas localidades y obligó a Enel a abrir las compuertas de la Central Hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmaron el despliegue de organismos de emergencia, municipios y las Fuerzas Armadas para ir en rescate de las comunidades aisladas y proteger las zonas pobladas ante la inminente subida de los caudales.

Las remociones de masa y la intensidad de los vientos cobraron la vida de dos personas en Panguipulli, Región de Los Ríos, luego que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se desplazaban.

Inundaciones

En las regiones del Biobío y La Araucanía, la crecida de los ríos obligó encendió las alarmas y obligó a evacuar de urgencia sectores como Santa Rita, Puente 1 y El Queule en Concepción, debido al desborde del río Andalién.

Por su parte, Enel Generación abrió las compuertas de la Central Hidroeléctrica Pangue. La compañía eléctrica detalló mediante un comunicado que estas acciones se realizan como una gestión preventiva en la operación del embalse, buscando reducir en parte el impacto que el sistema frontal podría ocasionar en el aumento del caudal del río Biobío y proteger así a las comunidades ubicadas aguas abajo de las instalaciones.

En La Araucanía, autoridades como el alcalde de Padre Las Casas, Mario González, y representantes del agro, están solicitando a las autoridades que se decrete emergencia agrícola en la zona, argumentando que los suelos están saturados, lo que afectará los cultivos. El escenario más complejo se evidencia en la comuna de Angol, donde el desborde del río Rehue provocó inundaciones en sectores urbanos, dejando a más de un centenar de familias bajo el agua y el barro.

Mientras tanto, en la Región de Maule, la localidad de Putú, en la comuna de Constitución, sufrió un devastador aluvión de barro que sepultó vías y causó graves daños en viviendas. La fuerza del agua provocó un socavón y la caída de un vehículo liviano, cuyo ocupantes salvaron ilesos.

Ante la emergencia, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, efectivos del Ejército y personal reforzado de Carabineros, trabajaron en las labores de mitigación, como el despeje de caminos para mantener la conectividad y el rescate de personas.

Pronóstico

De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, en las próximas horas, el sistema frontal debiera debilitarse; sin embargo, en todas las regiones afectadas, continuarán las lluvias y se mantendrán activadas las Alertas Roja, por riesgo de desborde.

Expertos en meteorología, como el agroclimatólogo Patricio González de la Universidad de Talca, proyectó que el fenómeno de El Niño podría mantenerse con esta intensidad durante agosto. Michel De L'Herbe, experto en prevención de riesgos y desastres, recalcó que la principal complejidad está determinada por la saturación de los suelos, lo que junto a intensas precipitaciones y una isoterma alta, con lluvia sobre la nieve en la cordillera, propician escenarios de deshielos, crecidas de ríos y remociones de masa.