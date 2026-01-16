La ruta de los teleféricos en Chile: una cartera de proyectos por más de US$ 600 millones busca transformar el transporte urbano en el país

De las siete iniciativas en carpeta, cinco están destinadas a regiones, y beneficiarán a Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Ñuble y Los Lagos. De este modo, el transporte por cable se está extendiendo de norte a sur como una solución de movilidad pública.

Más allá de una atracción turística, el transporte por cable se está consolidando como una solución de movilidad pública en Chile. Con una inversión conjunta que supera los US$ 600 millones entre obras en ejecución y licitaciones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el sector privado aceleran el tranco para cambiar la cara de Santiago y las regiones con siete proyectos en desarrollo. Desde la inminente inauguración en el Parquemet hasta la megaobra que unirá Iquique con Alto Hospicio, este es el estado del arte de la industria.

Santiago por aire

La punta de lanza de esta revolución es el Teleférico Bicentenario, la primera obra de este tipo bajo el sistema de concesiones destinada al transporte público. A la fecha, el proyecto presenta 50% de avance y se proyecta su entrada en operación para el primer trimestre de 2027.

Con una inversión cercana a US$ 80 millones, esta infraestructura conectará las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba en solo 13 minutos desde los 45 minutos que actualmente toma el trayecto. El sistema contará con 19 torres y 121 cabinas que circularán cada 12 segundos, moviendo a 6 mil pasajeros por hora. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que el servicio se integrará al sistema tarifario del trasporte público de la capital.

En paralelo, y con un foco turístico, el Teleférico Pío Nono está listo para cortar la cinta. Con un avance físico superior a 95%, se espera que esté operativo a fines de enero. Con una inversión cercana a US$ 34 millones, el proyecto recupera la conectividad por la ladera norte del Cerro San Cristóbal, uniendo el acceso al Zoológico Nacional con la cumbre en siete minutos.

Iquique-Alto Hospicio

El proyecto más ambicioso fuera de la capital es el Teleférico Iquique–Alto Hospicio. El llamado a licitación se publicó en junio y se espera la recepción de ofertas para el primer trimestre.Esta obra implica una inversión de US$ 126 millones y su trazado de 5,7 km permitirá vencer el desnivel de 480 metros entre ambas ciudades, reduciendo el tiempo de viaje de 45 a 16 minutos. La construcción comenzaría en 2028 para entrar en operaciones en 2030.

Este proyecto se convirtió en el primero de América Latina en recibir la Certificación de Activo Público por parte de la Climate Bonds Initiative (CBI), lo que abre la puerta a mayor financiamiento verde de concesiones.

De los cerros porteños al sur

Pero la ambición de conectarse por el aire se extiende al resto del país, y el próximo paso en la cartera de la Dirección General de Concesiones que busca replicar el modelo es Valparaíso. Allí la autoridad ya publicó las bases para licitar el estudio integral del anteproyecto. Con una inversión proyectada de US$ 191 millones, la iniciativa pretende sanar la desconexión entre el plan y la parte alta, desplegando un trazado de casi 10 km que unirá el sector de Barón con Placilla y Curauma, funcionando como complemento a la red de Metro Valparaíso.

Más al sur, la Región del Biobío se preparara para trasformar su movilidad con el Teleférico de Talcahuano, una obra de US$ 130 millones que inició su proceso de licitación a fines de 2025 y sería adjudicada en el segundo semestre. El diseño contempla dos líneas estratégicas: la primera bajará desde los cerros hasta la Plaza El Ancla y la segunda conectará con el sector Los Lobos, logrando tiempos de traslado de 11 y 5 minutos respectivamente.

Los Lagos y Ñuble

La hoja de ruta incluye un compromiso con la Región de Los Lagos. El MOP autorizó a la Sociedad Concesionaria Teleférico Puerto Montt —ligada a Ekovia Ingeniería y Gestiona Group— para iniciar los estudios de Fase 1 de esta iniciativa privada. Con una inversión de US$ 95 millones, se licitaría en 2026 y plantea una solución integral de dos líneas: una que unirá el sector La Paloma con el centro (2,7 km) y otra Mirasol con Angelmó (2,34 km), consolidando así una red de transporte público intermodal.

Finalmente, la lista incluye una iniciativa reciente que ha cobrado fuerza en el sur: el Teleférico Nevados de Chillán. Según antecedentes recientes, el MOP solicitó a finales de 2025 iniciar el estudio de prefactibilidad para un trazado de 5,5 km en el Valle Las Trancas. Este proyecto busca dar una solución definitiva a la congestión vehicular en la ruta a las termas y centros de esquí, posicionándose como la próxima gran apuesta de infraestructura turística de montaña.