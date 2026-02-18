SalmonChile por Ley General de Acuicultura: "La industria requiere reglas claras para proyectarse en el largo plazo"

Tomás Monge, gerente del gremio, llamó a la autoridad a evitar "señales contradictorias" y pide una regulación que reconozca el rol estratégico del sector. Según cifras del INE, la salmonicultura representó 8,4 de cada US$ 10 exportados desde Los Lagos.

Las exportaciones de salmón desde la Región de Los lagos, totalizaron el 84,1% de los envíos de la zona, posicionando a la industria como su principal vocación productiva. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el intercambio comercial totalizó US$ 532,2 millones en diciembre.

Economía regional y marco regulatorio

De acuerdo con los registros, el salmón aportó 8,4 de cada US$ 10 exportados por la Región de Los Lagos en 2025. Consultados por DF Regiones sobre cómo la discusión legislativa podría incidir en la economía de la región y de la industria en su conjunto, desde SalmonChile declaran que la clave está en la certeza.

"Como industria vemos que es relevante contar con regulaciones sectoriales y ambientales modernas, ágiles, robustas, que tengan los incentivos correctos", señaló Monge. El ejecutivo advirtió que lo que la cadena de valor requiere son "reglas claras, que le permitan proyectarse en el corto, mediano y largo plazo, para retomar su competitividad y seguir generando valor".

El llamado del gremio es a adoptar una "mirada país" que reconozca a la acuicultura como una fuente estratégica de proteínas sostenibles, posicionando a Chile como una potencia agroalimentaria.

Mercados

Las cifras del INE muestran que, al cierre de 2025, los envíos de salmón totalizaron US$ 532,2 millones. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con un 32,5%, seguido por Japón (24,1%) y Brasil (7,7%). Los resultados destacan la participación de China, que registró compras por US$ 28,5 millones, anotando un crecimiento interanual del 49,3%.

A pesar de que hubo un alza interanual del 1,3% en las exportaciones, Monge aclara que este crecimiento en facturación es insuficiente para cubrir la realidad operacional de la industria. "Estos últimos años han sido complejos para el sector, donde vemos un estancamiento", explicó el gerente de SalmonChile, citando incrementos relevantes en costos de operación y "señales contradictorias desde la autoridad sectorial y ambiental".

Según el líder gremial, el leve crecimiento "no compensa completamente esas alzas, pero sí refleja la resiliencia del sector y la capacidad de nuestras empresas para seguir compitiendo en mercados muy exigentes".

Para enfrentar la pérdida de dinamismo y dar continuidad a la industria, el gremio apuesta por implementar el Plan Salmón 2050, una iniciativa que busca fortalecer el diálogo público-privado para trazar una hoja de ruta que reactive la zona sur.

"Hemos trabajado de manera conjunta con gobernadores, alcaldes, trabajadores, proveedores y academia", detalló Monge, subrayando que los objetivos son promover mayor certeza regulatoria, potenciar la innovación y la formación de capital humano.