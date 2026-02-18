Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos Economía
Economía

SalmonChile por Ley General de Acuicultura: "La industria requiere reglas claras para proyectarse en el largo plazo"

Tomás Monge, gerente del gremio, llamó a la autoridad a evitar "señales contradictorias" y pide una regulación que reconozca el rol estratégico del sector. Según cifras del INE, la salmonicultura representó 8,4 de cada US$ 10 exportados desde Los Lagos.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 12:50 hrs.

exportaciones Salmones INE Los Lagos Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>SalmonChile por Ley General de Acuicultura: "La industria requiere reglas claras para proyectarse en el largo plazo"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
2
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
3
Empresas

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
4
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
5
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
6
Mercados

El socio del estudio Puga&Ortiz y exSBIF que arremete en carrera por la presidencia de la CMF
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Empresas

AVO 1 se encamina a solución definitiva a filtraciones de agua mientras realiza su séptima capitalización desde 2023
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete