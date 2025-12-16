Aeropuerto para carga internacional del Maule obtiene visto bueno para licitación de estudio por $ 505 millones
Una vez licitado el proyecto, la empresa que se adjudique el concurso tendrá 18 meses para su desarrollo y presentación. “Ya con esto podremos pasar plenamente al diseño de tan anhelada obra", dijo el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, suscribió en mayo un convenio de colaboración con el Gobierno Regional del Maule para realizar un análisis sobre la posibilidad de construir un aeropuerto internacional de carga en la macrozona centro-sur. Han transcurrido algunos meses desde entonces y ya comienzan a verse los efectos concretos de esa gestión, ya que el Ministerio de Desarrollo Social acaba de dar la Recomendación Satisfactoria para convocar a una licitación por $ 505 millones para la elaboración del análisis del proyecto.
La directora Nacional de Aeropuertos, Claudia Silva, destacó la importancia de la iniciativa, tras reconocer que la Región del Maule está rezagada respecto de otras zonas del país en cuanto a infraestructura aeroportuaria. “La buena noticia es que hoy día se aprobó en Desarrollo Social la posibilidad de que nosotros podamos hacer un diseño y un análisis de las necesidades que existen en la región”, destacó Silva.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza, precisó que el estudio contempla ocho etapas, que incluyen la estimación de carga aérea para la macrozona centro sur, la estimación de oferta de operaciones, la identificación de brechas aeroportuarias para el transporte de carga a nivel nacional, y la estimación de costos para subsanar dichas brechas, además de la propuesta de identificación y cuantificación de la valorización de los beneficios sociales que puede traer el proyecto.
“Lo anterior, generando un informe final con otras variables que se irán dando a medida que se esté desarrollando este estudio”, explicó.
Una vez licitado, la empresa que se adjudique el concurso, tendrá 18 meses para su desarrollo y para presentar los resultados. “Ya con esto podremos pasar plenamente al diseño de tan anhelada obra que le puede cambiar significativamente la cara a la Región del Maule”, celebró el Seremi.
