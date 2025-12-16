Click acá para ir directamente al contenido

Senado ratifica a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany Griffith-Jones
Inicio Regiones Maule Empresas
Empresas

Aeropuerto para carga internacional del Maule obtiene visto bueno para licitación de estudio por $ 505 millones

Una vez licitado el proyecto, la empresa que se adjudique el concurso tendrá 18 meses para su desarrollo y presentación. “Ya con esto podremos pasar plenamente al diseño de tan anhelada obra", dijo el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza.

Por: Renato García

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 15:15 hrs.

Aeropuertos infraestructura Licitaciones Maule Renato García
<p>Aeropuerto para carga internacional del Maule obtiene visto bueno para licitación de estudio por $ 505 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
2
Empresas

CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
3
Economía y Política

Kast se reúne con Milei en la Casa Rosada y deja en manos de Daza si se suma como ministro: "Pasa por una decisión personal que no es mía"
4
Economía y Política

Hacienda sube la presión sobre los ministerios y les pide devolver los saldos sin usar en cuentas corrientes
5
Empresas

Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui
6
Empresas

Hallazgos arqueológicos desatan millonaria controversia entre MOP y concesión hospitalaria del sur
7
Empresas

McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes
8
Economía y Política

Los asesores estratégicos y equipos tras las propuestas sectoriales más importantes del Presidente electo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete