Hito para la industria chilena de flores: productores de Curicó concretan el primer envío de peonías a México

La operación consideró el despachó de 52 cajas por un total de 1.830 tallos bajo estrictos protocolos fitosanitarios, abriendo una nueva ruta comercial para la floricultura nacional.

La región del Maule consolidó esta semana un paso estratégico en la diversificación de la canasta exportadora nacional. En un hito para la industria florícola, se concretó el primer embarque de peonías chilenas con destino a México, una operación que busca posicionar al país en el segmento de productos premium de Norteamérica.

El cargamento que partió desde la ciudad de Curicó, consistió en 52 cajas que totalizan 1.830 tallos. El transporte se realizó por vía aérea, modalidad clave para mantener la cadena de frío y la calidad de este tipo de productos, cumpliendo con los exigentes estándares que demanda el mercado mexicano y otros destinos internacionales.

La operación no solo representa una transacción comercial exitosa, sino también un logro en la articulación regulatoria entre ambos países. Según informaron las autoridades, el envío se gestó gracias al trabajo coordinado entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México.

Esta supervisión permitió validar los protocolos necesarios para superar las barreras fitosanitarias, garantizando el ingreso seguro de las flores. Desde la Agregaduría Agrícola en Chile en México destacaron la relevancia del suceso: “Este hito confirma el potencial competitivo de la floricultura chilena y abre nuevas oportunidades en mercados de alto valor”.

El envío se enmarca dentro de la “Agenda Agroexportadora Sustentable”, una iniciativa que busca potenciar rubros no tradicionales. Técnicos del sector coinciden en que la exportación directa de peonías posiciona a la Región del Maule como un polo de crecimiento para la floricultura de exportación.