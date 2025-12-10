Hito para la industria chilena de flores: productores de Curicó concretan el primer envío de peonías a México
La operación consideró el despachó de 52 cajas por un total de 1.830 tallos bajo estrictos protocolos fitosanitarios, abriendo una nueva ruta comercial para la floricultura nacional.
Noticias destacadas
La región del Maule consolidó esta semana un paso estratégico en la diversificación de la canasta exportadora nacional. En un hito para la industria florícola, se concretó el primer embarque de peonías chilenas con destino a México, una operación que busca posicionar al país en el segmento de productos premium de Norteamérica.
El cargamento que partió desde la ciudad de Curicó, consistió en 52 cajas que totalizan 1.830 tallos. El transporte se realizó por vía aérea, modalidad clave para mantener la cadena de frío y la calidad de este tipo de productos, cumpliendo con los exigentes estándares que demanda el mercado mexicano y otros destinos internacionales.
La operación no solo representa una transacción comercial exitosa, sino también un logro en la articulación regulatoria entre ambos países. Según informaron las autoridades, el envío se gestó gracias al trabajo coordinado entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México.
Esta supervisión permitió validar los protocolos necesarios para superar las barreras fitosanitarias, garantizando el ingreso seguro de las flores. Desde la Agregaduría Agrícola en Chile en México destacaron la relevancia del suceso: “Este hito confirma el potencial competitivo de la floricultura chilena y abre nuevas oportunidades en mercados de alto valor”.
El envío se enmarca dentro de la “Agenda Agroexportadora Sustentable”, una iniciativa que busca potenciar rubros no tradicionales. Técnicos del sector coinciden en que la exportación directa de peonías posiciona a la Región del Maule como un polo de crecimiento para la floricultura de exportación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete