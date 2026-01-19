Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Ñuble Empresas
Empresas

Embalse Zapallar despeja ruta administrativa: CEA rechaza invalidación y firma china prepara inicio de obras por US$ 158 millones

La Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble desestimó unánimemente la solicitud que buscaba frenar el proyecto. La estatal China International Water and Electric Corporation tomará posesión del terreno de inmediato y la primera piedra se fijó para el 30 de enero.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 19 de enero de 2026 a las 16:25 hrs.

Ñuble embalses regiones proyecto China
<p>Embalse Zapallar despeja ruta administrativa: CEA rechaza invalidación y firma china prepara inicio de obras por US$ 158 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía
2
Empresas

La desconocida y millonaria disputa tras la mayor expropiación para la nueva Línea 7 del Metro en Vitacura
3
DF MAS

Raúl Bezanilla narra la odisea de salvar a siete personas en el Ranco: “No sentí miedo, estaba con la adrenalina a concho”
4
DF MAS

Quién es quién en la trama venezolana, según Jon Lee Anderson
5
Empresas

Nuevos dueños de Espacio Riesco definen plan para remodelar el recinto y no descartan ampliación
6
Economía y Política

Ingresos del sector público cerrarían 2025 en US$ 2.000 millones por debajo de lo esperado y levanta alertas en el equipo de Kast
7
Mercados

Solo ocho de 57 AGF: las gerentas generales que encabezan la industria de fondos local
8
Economía y Política

Este boom del cobre no será igual al súper ciclo anterior: economistas delinean un menor impacto en el PIB
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete